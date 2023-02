Israéliens et Palestiniens promettent une désescalade des violences

par Suleiman Al-Khalidi AMMAN (Reuters) - Israël s'est engagé dimanche à ne plus autoriser pendant six mois d'avant-postes de colons en Cisjordanie occupée, une décision annoncée à l'issue d'une réunion en Jordanie qui a abouti sur la promesse de représentants israéliens et palestiniens d'oeuvrer à une désescalade pour enrayer un cycle de violences meurtrières. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue des discussions à Akaba, port du sud de la Jordanie, les deux camps ont indiqué qu'ils allaient travailler étroitement pour éviter des "violences supplémentaires" et ont réaffirmé "la nécessité de s'engager à une désescalade sur le terrain". La Jordanie, ainsi que l'Egypte et les Etats-Unis dont des émissaires ont assisté à la réunion, ont dit voir une "avancée majeure" vers un rétablissement et un approfondissement des liens entre Israéliens et Palestiniens. Ces discussions s'inscrivaient dans les efforts déployés par Amman, Washington et Le Caire pour ramener le calme en Israël et dans les territoires palestiniens, théâtre de violences inédites depuis des années, d'autant que les observateurs redoutent une nouvelle escalade lors du ramadan, qui commence à la fin mars et coïncidera cette année avec les Pâques juive et chrétienne. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a dénoncé la participation de l'Autorité palestinienne à cette réunion, qualifiée de "coup de poignard dans le dos du peuple palestinien". Des représentants ont souligné qu'il s'agissait de la première réunion depuis de nombreuses années entre représentants sécuritaires israéliens et palestiniens. A été confirmé durant les échanges la "volonté commune" de l'Etat hébreu et de l'Autorité palestinienne de "travailler immédiatement pour mettre fin aux mesures unilatérales pour une durée de trois à six mois", est-il écrit dans le communiqué. "Cela comprend un engagement israélien de stopper toute discussion sur de nouvelles colonies pendant quatre mois et d'arrêter d'autoriser des avant-postes pendant six mois", indique le communiqué. Une nouvelle réunion se tiendra en mars en Egypte, alors que les deux camps ont exprimé leur volonté d'étendre ce processus politique afin de parvenir à une paix juste et durable. Le coordonnateur de la Maison blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que des diplomates jordaniens et égyptiens, ont assisté aux pourparlers organisés dimanche, sur fond de craintes d'une escalade des violences depuis le retour au pouvoir en Israël de Benjamin Netanyahu à la tête d'une coalition ultra-conservatrice. Au moins 62 Palestiniens, combattants ou civils, ont été tués depuis le début de l'année dans des opérations des forces israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé. Dix Israéliens et un touriste ukrainien ont trouvé la mort dans des attaques palestiniennes sur la même période, selon le ministère israélien des Affaires étrangères. (Reportage Suleiman Al-Khalidi, avec Nidal Mughrabi à Gaza, Ali Sawafta à Ramallah et Dan Williams à Jérusalem; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)