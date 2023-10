Israël veut mettre fin à sa "responsabilité" sur Gaza (Gallant)

JERUSALEM, 20 octobre (Reuters) - L'un des objectifs de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza est de mettre fin à la "responsabilité" d'Israël sur l'enclave palestinienne, a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Yoav Gallant s'exprimait devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. "Gallant a détaillé les objectifs de la campagne, notamment l'élimination du Hamas et la destruction de ses capacités tant militaires que politiques, le retrait complet de la responsabilité d'Israël envers la bande de Gaza et la création d'une nouvelle réalité sécuritaire dans la région", ont déclaré les services du ministre. (Ari Rabinovitch, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)