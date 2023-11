Israël va vendre à la Finlande un système antimissile

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Israël a signé un accord avec la Finlande pour lui fournir le système antimissile "Fronde de David" pour un montant de 317 millions d'euros, a annoncé dimanche le ministère israélien de la Défense. La "Fronde de David", développée conjointement par Rafael Advanced Defense Systems et la société américaine Raytheon, est conçue pour intercepter les roquettes de courte portée et les missiles de croisière à basse vitesse. Ses missiles peuvent aussi être utilisés contre des avions et des drones. Ce système, utilisé par l'armée israélienne depuis une dizaine d'années pour intercepter les roquettes tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza et le Hezbollah depuis le sud du Liban, est une des composantes du "Dôme de Fer" mis en place par Israël pour protéger son territoire. La Finlande, qui vient d'intégrer l'Otan après des décennies de neutralité en réaction à l'invasion de l'Ukraine, entend renforcer ses systèmes de défense face à la menace constituée par la Russie, avec laquelle elle partage 1.340 km de frontière terrestre. (Reportage de Steven Scheer, version française Tangi Salaün)