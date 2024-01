Israël va retirer certaines troupes de Gaza où la guerre entre dans une nouvelle phase

Israël va retirer certaines troupes de Gaza où la guerre entre dans une nouvelle phase













Crédit photo © Reuters

par Dan Williams JERUSALEM (Reuters) - Israël retire certaines forces de Gaza pour se consacrer à des opérations plus ciblées contre le Hamas, et renvoie partiellement ses réservistes à la vie civile pour soutenir l'économie alors que la guerre semble se prolonger, a déclaré un responsable israélien. Le responsable a déclaré que le renversement de la faction islamiste restait un objectif de l'offensive dans l'enclave palestinienne et que certaines des cinq brigades retirées se prépareraient à une éventuelle flambée d'un deuxième front contre le Hezbollah au Liban. Depuis le lancement de la guerre en représailles au attaques commises par le Hamas du 7 octobre, les responsables israéliens ont déclaré qu’ils la mèneraient en trois étapes principales. La première a été un bombardement intense visant à dégager les voies d'accès pour les forces terrestres et à encourager les civils à évacuer. La seconde fut l’invasion qui commença le 27 octobre. Alors que les chars et les troupes ont désormais envahi une grande partie de la bande de Gaza, l'armée passe à la troisième étape, a déclaré le responsable, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat. Ce changement semble correspondre à la pression exercée par le principal allié d'Israël, les États-Unis, pour qu'il revoie ses tactiques et fasse davantage pour protéger les non-combattants. Israël a initialement enrôlé 300.000 réservistes – environ 10 à 15% de sa main-d’œuvre – pour ce qui semble être la guerre la plus longue de son histoire. Des sources gouvernementales ont indiqué qu'entre 200.000 et 250.000 réservistes étaient toujours mobilisés et absents de leur emploi ou de leurs études. Le responsable a déclaré que deux des brigades retirées étaient composées de réservistes, et a décrit cette décision comme destinée à "redynamiser l'économie israélienne".