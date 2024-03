Israël va persister dans son offensive à Gaza, y compris Rafah, dit Netanyahu

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Israël va persister dans son offensive contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, y compris à Rafah dans le sud de l'enclave, malgré les pressions internationales, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. "Il y a une pression internationale et elle augmente, mais particulièrement lorsque la pression internationale s'accroît, nous devons serrer les rangs, nous devons rester soudés contre les tentatives de mettre fin à la guerre", a dit Benjamin Netanyahu, en marge d'une cérémonie de remise de diplômes dans une école militaire. L'armée israélienne va s'en prendre au Hamas dans toute la bande de Gaza, "y compris Rafah, le dernier bastion" du mouvement palestinien, a-t-il ajouté. "Quiconque nous dit de ne pas agir à Rafah nous dit de perdre la guerre et cela ne se produira pas." (Rédigé par Emily Rose et Ari Rabinovitch, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)