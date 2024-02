Israël va limiter l'accès à la mosquée Al Aqsa pendant le ramadan

JERUSALEM (Reuters) - Israël va limiter l'accès des fidèles musulmans à la mosquée Al Aqsa de Jérusalem au cours du prochain mois du ramadan pour des raisons sécuritaires, a déclaré lundi le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Le groupe militant du Hamas, qui combat les forces israéliennes dans la bande de Gaza, a dénoncé les restrictions proposées et appelé les Palestiniens à se mobiliser. La mosquée Al Aqsa, l'un des lieux saints musulmans, se trouve au sommet d'une colline dans la vieille ville de Jérusalem, à un endroit également considéré comme sacré par les juifs. Les règles d'accès au site ont été une source fréquente de tensions, en particulier pendant les fêtes religieuses, notamment le mois du ramadan qui commencera cette année aux alentours du 10 mars. A lire aussi... "Le Premier ministre a pris une décision équilibrée pour permettre la liberté de culte dans le cadre des besoins de sécurité déterminés par les professionnels", a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu, interrogé sur la possibilité de bloquer l'accès des musulmans israéliens à la mosquée. Le Hamas a qualifié les restrictions proposées de "continuation de la criminalité sioniste et de la guerre de religion menée par le groupe de colons extrémistes du gouvernement d'occupation terroriste contre notre peuple palestinien". Le groupe a appelé les Palestiniens d'Israël, de Jérusalem et de la Cisjordanie occupée à "rejeter cette décision criminelle, à résister à l'arrogance et à l'insolence de l'occupation, et à se mobiliser pour rester fermes dans la mosquée Al Aqsa". (Reportage Ari Rabinovitch ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)