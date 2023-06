Israël va installer un câble de fibre optique reliant l'Europe à l'Asie

JÉRUSALEM, 18 juin (Reuters) - Israël va installer un câble à fibre optique de 254 kilomètres de long entre la Méditerranée et la mer Rouge permettant de relier l'Europe, les pays du Golfe et l'Asie, a annoncé le ministère des Finances. La compagnie publique EAPC (Europe Asie pipeline company) va installer ce câble le long d'un oléoduc qui relie le port méditerranéen d'Ashkelon et la station balnéaire d'Eilat, sur la mer Rouge, précise le ministère dans un communiqué.

Le câble se raccordera aux câbles sous-marins qui atteignent les côtes israéliennes. Il sera accessible à toute entreprise de télécommunications titulaire d'une licence en Israël dans le cadre d'un bail de 25 ans, a encore précisé le ministère. Les organisations de défense de l'environnement s'inquiètent des activités d'EAPC depuis la fuite de millions de litres de pétrole brut survenue en 2014, qui avait pollué une partie d'une réserve naturelle dans le désert. Pour le ministère des Finances, le déploiement de la fibre optique le long du pipeline permettra de mieux surveiller les variations de terrain et de détecter d'éventuelles fuites. (Reportage Ari Rabinovitch; Version française Elizabeth Pineau)