Israël va implanter 1.000 nouveaux logements dans la colonie d'Eli en Cisjordanie

JÉRUSALEM, 21 juin (Reuter) - Israël prévoit d'implanter 1.000 nouveaux logements dans la colonie d'Eli en Cisjordanie occupée, en réponse à l'attaque palestinienne à l'arme à feu à proximité qui a tué quatre personnes mardi, a déclaré mercredi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. "Notre réponse au terrorisme est de le frapper puissamment et de reconstruire notre terre", indique le communiqué du bureau du Premier ministre. Benjamin Netanyahu, le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Défense Yoav Gallant "ont accepté d'aller de l'avant immédiatement" avec les nouvelles maisons d'Eli, a ajouté son cabinet. Cette nouvelle implantation résulterait en un potentiel doublement de la population de la colonie, qui compte déjà 1.000 maisons selon le groupe de surveillance des implantations Peace Now. Il n'était pas clair si le plan comprenait les 500 nouvelles maisons d'Eli qui devaient être approuvées la semaine prochaine, a déclaré Yonathan Mizrahi, responsable de Peace Now. La Cisjordanie fait partie des régions où les Palestiniens veulent établir un État indépendant, et qui a connu des épisodes de violence croissants, les efforts de paix parrainés par les États-Unis étant au point mort depuis près d'une décennie. (Rédigé par Dan Williams ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)