Israël : Une attaque au camion-bélier fait un mort, le chauffeur abattu

NILIN, Cisjordanie, 31 août (Reuters) - Un Israélien a été tué jeudi lors d'une attaque au camion-bélier visant des soldats près d'un point de contrôle à la frontière de la Cisjordanie occupée, et le chauffeur, un Palestinien, a été abattu, ont déclaré la police israélienne et des responsables médicaux. Trois soldats israéliens ont été blessés lors de l'incident survenu du côté israélien du point de contrôle de Maccabim, a indiqué l'armée. Ils rentraient chez eux en permission lorsque le conducteur a fait demi-tour pour les renverser, blessant aussi un vendeur sur le bord de la route. L'une des personnes percutées est décédée selon les autorités israélienne. Un responsable médical a indiqué qu'il s'agissait d'un soldat. L'armée n'a pas immédiatement confirmé cette information. La police, qui a qualifié l'incident d'attaque terroriste, a déclaré qu'un homme de 41 ans ayant un permis de travail en Israël, a été abattu par les forces de poursuite près de Nilin, en Cisjordanie occupée. Le Hamas, qui a multiplié les attaques en Cisjordanie pour défier Israël et l'Autorité palestinienne soutenue par la communauté internationale, a qualifié l'incident d'"opération héroïque", mais n'en a pas revendiqué la responsabilité. (Rédigé par Dan Williams et Nidal al-Mughrabi ; version française Nathan Vifflin ; édité par Kate Entringer)