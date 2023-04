Israël: Un mort et cinq blessés lors d'une attaque à Tel Aviv

Israël: Un mort et cinq blessés lors d'une attaque à Tel Aviv













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Une personne a été tuée et cinq autres ont été blessées vendredi lors d'une attaque à la voiture bélier à Tel Aviv, ont annoncé les autorités israéliennes. Un policier, qui se trouvait à proximité de l'attaque, a "neutralisé" le conducteur sur le point de sortir une arme, a indiqué la police. Il s'agit de la deuxième attaque meurtrière de la journée après la mort de deux soeurs israélo-britanniques dans l'attaque de leur voiture en Cisjordanie occupée. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a demandé la mobilisation de "toutes les unités de réserve de la police aux frontières et a ordonné à Tsahal de mobiliser des forces supplémentaires pour faire face aux attaques terroristes", a fait savoir son bureau. Magen David Adom, les services ambulanciers israéliens, ont déclaré que toutes les victimes de l'attentat de Tel Aviv étaient des touristes. (Ari Rabinovitch, version française Laetitia Volga)