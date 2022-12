Israël : Un citoyen arabe abattu après avoir tendu une embuscade à des policiers, selon la police

JÉRUSALEM (Reuters) - Un membre de la minorité arabe d'Israël a attiré la police dans une embuscade et a été abattu par des policiers vendredi, ont déclaré les forces de l'ordre, qui ont qualifié l'incident de terroriste.

La police israélienne a déclaré que le suspect avait téléphoné pour signaler un incident violent dans la ville arabo-israélienne de Kafr Qassem, à environ 19km au nord-est de Tel Aviv, afin d'attirer les premiers intervenants, puis a ouvert le feu à leur arrivée.

Les images de vidéosurveillance diffusées par la police israélienne montrent des agents s'approchant de la porte d'une maison et un individu sortant et ouvrant le feu. Le suspect est ensuite entré dans sa voiture et a tenté de percuter les agents, selon la police.

La police n'a pas été immédiatement précisé sur quoi étaient fondées les allégations de terrorisme dont le suspect fait l'objet.

