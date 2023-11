Israël : Un checkpoint pris pour cible à Jérusalem, six blessés

JERUSALEM, 16 novembre (Reuters) - Trois Palestiniens ont ouvert le feu jeudi à un point de contrôle situé entre Jérusalem et Bethléem, en Cisjordanie, blessant six personnes selon les services de secours israéliens. Les forces de sécurité déployées sur le checkpoint ont tiré sur les assaillants qui ont été "neutralisés", a déclaré la police. Ces derniers sont arrivés à bord d'un véhicule suspect avant d'ouvrir le feu, a-t-elle dit. Une des personnes blessées est dans un état critique, ont déclaré les services ambulanciers israéliens. (Maayan Lubell, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)