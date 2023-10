Israël s'engage à ne pas bloquer l'aide humanitaire à Gaza via l'Egypte

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'Israël n'empêcherait pas la livraison d'une aide humanitaire à la population de la bande de Gaza via l'Egypte, à condition qu'elle ne parvienne pas au Hamas. A l'issue d'un entretien entre Benjamin Netanyahu et le président américain Joe Biden, qui lui a demandé de remédier à la crise humanitaire en cours dans le territoire palestinien, les services du Premier ministre israélien ont assuré qu'"Israël n'empêchera pas une assistance humanitaire via l'Egypte tant qu'il s'agit seulement de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza ou les évacués, et tant que ces livraisons ne parviennent pas au Hamas. L'Egypte a entreposé des tonnes de produits à la frontière avec la bande de Gaza mais aucun camion n'a encore pu franchir le point de passage de Rafah en raison des bombardements israéliens déclenchés depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. L'Etat hébreu assiège totalement le territoire palestinien contrôlé par le Hamas, où résident 2,3 millions de Palestiniens. Dans son communiqué, Israël déclare avoir pris cette décision à la demande de Joe Biden mais ajoute que l'Etat hébreu continuera de bloquer l'aide humanitaire vers Gaza en provenance d'Israël "tant que nos otages ne seront pas rentrés". Le Hamas a pris en otage quelque 200 personnes lors de ses attaques dans le sud d'Israël, qui ont fait 1.400 morts. Les bombardements israéliens ont fait près de 3.500 morts d'après les autorités de la bande de Gaza. (John Davison, version française Jean-Stéphane Brosse)