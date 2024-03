Israël s'approprie des terres près de la colonie de Maale Adumim

29 février (Reuters) - Israël s'est approprié des terrains attenants à la colonie juive de Maale Adumim, en Cisjordanie occupée, où aucun plan de construction n'est programmé pour le moment, selon une source au fait de la décision. L'administration civile israélienne, qui dépend du ministère de la Défense, a déclaré que ces terres occupaient une superficie d'environ 263 hectares. Elles seront désormais rattachées à l'implantation de Maale Adumim, a dit la source. La colonisation des territoires occupés, illégale selon le droit international, est largement promue par la coalition nationaliste et religieuse dirigée par Benjamin Netanyahu. (Rédigé par Dan Williams, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)