Israël revoit à la baisse le bilan de l'attaque du Hamas, à 1.200 morts

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Israël a revu à la baisse le bilan de l'attaque du Hamas le 7 octobre sur son territoire, à environ 1.200 morts au lieu de 1.400 morts auparavant, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. "Environ 1.200 est le nombre officiel de victimes du massacre du 7 octobre", a déclaré Lior Haiat dans une réponse écrite à Reuters. Il a ajouté que ce bilan avait été mis à jour jeudi. Il n'a pas fourni de raison à cette révision. Le décompte, qui comprend des ressortissants étrangers, "n'est pas un chiffre définitif". "C'est une estimation actualisée. Cela pourrait changer quand (ils) auront identifié tous les corps", a-t-il ajouté. (Henriette Chacar, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)