Israël responsible du blocage des négociations sur une trêve, dit le Hamas

Israël responsible du blocage des négociations sur une trêve, dit le Hamas













par Nidal al-Mughrabi LE CAIRE, 10 mars (Reuters) - Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hama, a dénoncé dimanche l'attitude d'Israël responsable selon lui du blocage des négociations sur une trêve à Gaza tout se disant ouvert à la poursuite des discussions. Israël refuse de s'engager à cesser ses opérations dans l'enclave palestinienne et de permettre aux déplacés de regagner leur domicile, a-t-il notamment déploré. "Nous ne voulons pas d'un accord qui ne mette pas fin à la guerre contre Gaza", a déclaré Ismaël Haniyeh dans un discours diffusé à la veille du début du mois sacré musulman du Ramadan. A lire aussi... "L'ennemi refuse toujours de donner des garanties et de prendre des engagements clairs sur la question du cessez-le-feu et de l'arrêt de la guerre agressive contre notre peuple", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, si nous recevons une position claire de la part des médiateurs, nous sommes prêts à parachever l'accord et à faire preuve de flexibilité sur la question de l'échange de prisonniers." L'offensive lancée par Israël dans la bande de Gaza après le 7 octobre, avec l'objectif affiché d'"éradiquer" le Hamas, a fait plus de 30.000 morts dans l'enclave palestinienne, transformée par endroits en champ de ruines et confrontée à une grave crise humanitaire. Benjamin Netanyahu a affirmé ce dimanche lors d'en entretien accordé à Bild que l'offensive israélienne à Gaza avait permis d'éliminer au moins 13.000 "terroristes". (Nidal Al-Mughrabi, Ahmed Tolba and Hatem Maher; version française Nicolas Delame)