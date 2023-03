Israël : Report de l'annonce de Netanyahu sur la réforme de la justice















JERUSALEM, 27 mars (Reuters) - La déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la réforme de la justice a été reportée en raison de divisions au sein de la coalition gouvernementale, a rapporté lundi la télévision israélienne. La chaîne Canal 12 avait précédemment rapporté que Benjamin Netanyahu allait prendre la parole à 10h30 (07h30 GMT) pour annoncer la suspension de sa réforme très contestée, quelques heures après un appel en ce sens du président Isaac Herzog. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir s'était peu après dit sur Twitter opposé à une suspension de la réforme. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)