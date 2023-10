Israël réaffirme haut et fort ne pas avoir visé l'hôpital de Gaza

JERUSALEM, 18 octobre (Reuters) - Israël n'a pas frappé l'hôpital de Gaza visé mardi par un bombardement meurtrier qui aurait fait des centaines de victimes selon les bilans palestiniens, a déclaré mercredi un porte-parole de l'armée israélienne. Aucun cratère ni aucun autre élément n'indique qu'une frappe aérienne est à l'origine de l'explosion de l'hôpital de Gaza et aucun dégât structurel n'est perceptible sur les bâtiments voisins de l'hôpital, a dit ce porte-parole à la presse. Le Hamas, a-t-il poursuivi, exagère le nombre de victimes imputables à cette explosion. (Dan Williams, version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)