Israël rassemble ses troupes, les Palestiniens fuient vers le Sud

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé samedi avoir constaté un "mouvement significatif" de civils Palestiniens se déplaçant vers le Sud au lendemain de l'ordre d'évacuation israélien imposé aux habitants de la ville de Gaza, tandis que Tsahal pilonnait l'enclave palestinienne avec de nouvelles frappes aériennes, tout en assurant préserver deux routes dans le sud pour laisser les civils partir. "Nous avons constaté un mouvement significatif de civils palestiniens vers le sud", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, lors d'un point presse par visioconférence tôt samedi. "Autour de la bande de Gaza, les soldats de la réserve israélienne en formation se préparent pour la prochaine étape des opérations", a-t-il ajouté. Le Hamas, de son côté, a promis de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang et a demandé aux habitants de la ville de Gaza de rester sur place. VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas SYNTHESE - De nombreux Palestiniens se dirigent vers le sud, selon Israël LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 17h52 - Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a déclaré dans un discours télévisé que les Palestiniens ne quitteraient pas Gaza ou la Cisjordanie pour émigrer en Égypte. "Notre décision est de rester sur notre terre", a ajouté Ismail Haniyeh, qui s'adressait à l'Égypte. 16h47 - Il faut tenir compte de la situation humanitaire à Gaza, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères. "La lutte contre le Hamas doit être menée en tenant autant que possible compte de la situation humanitaire (...) Il s'agit d'un immense dilemme qui est difficile à résoudre", a déclaré Annalena Baerbock lors d'une conférence de presse au Caire, où elle s'entretenait avec ses homologues turc et égyptien. 16h33 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite samedi aux soldats d'infanterie à l'extérieur de la bande de Gaza, a indiqué son bureau dans un communiqué accompagné d'une vidéo où il déclare, sans plus de précisions: "Vous êtes prêts pour l'étape suivante? Cette étape arrive". 16h25 - La Turquie se tient aux côtés de l'Égypte pour refuser l'exil des Palestiniens de la bande de Gaza, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan aux côtés de son homologue au Caire samedi. 16h15 - Le ministère palestinien de la Santé a annoncé samedi que 28 médecins palestiniens avaient été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre. 14h55 - Une source au Quai d'Orsay a déclaré que depuis le début de la crise la France a été en contact étroit permanent avec ses ressortissants à Gaza ainsi qu'avec les employés de l'Institut français de Gaza, notamment par le biais de son consulat général à Jérusalem. Selon cette source, ces ressortissants sont plusieurs dizaines de Français avec leurs familles, qui sont soient des résidents à Gaza, soient de passage pour des raisons familiales ou au titre de l'action humanitaire. 14h41 - La branche armée du Hamas affirme dans un communiqué que neuf détenus, dont quatre étrangers, ont été tués en raison des frappes aériennes israéliennes à Gaza au cours des dernières 24 heures. 14h15 - Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué dans un communiqué samedi avoir reçu un ordre des forces israéliennes pour déplacer le centre de soins Al Quds de la ville de Gaza avant 13h00 GMT (16 heures locales). L'heure limite était auparavant fixée à 03h00 GMT. 13h34 - L'armée israélienne a annoncé samedi enquêter sur un incident survenu dans le sud du Liban au cours duquel un journaliste de Reuters a été tué. Un témoin de Reuters présent sur les lieux a déclaré qu'il avait été touché par des missiles tirés en direction d'Israël. 12h14 - L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tué deux commandants du Hamas, Merad Abu Merad et Ali Qadi, à l'origine des attaques de la semaine dernière. 11h52 - Les Etats-Unis travaillent avec l'Egypte, Israël et le Qatar pour ouvrir samedi après-midi le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Egypte, a déclaré samedi un responsable du département d'Etat en déplacement avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. 10h39 - Tout passage entre la bande de Gaza et l'Egypte se fera en coordination avec Israël, a déclaré samedi le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari. 10h37 - Quelque 324 Palestiniens ont été tués et 1.000 autres blessés lors de frappes aériennes israéliennes au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère palestinien de la Santé. 10h28- Sept Palestiniens ont été tués samedi par une frappe aérienne israélienne contre une maison dans le centre de Gaza, rapporte la radio Aqsa du Hamas. 09h45 - Un avion transportant du matériel médical destiné aux besoins sanitaires urgents dans la bande de Gaza a atterri à Al Arish, en Égypte, près du terminal de Rafah, a annoncé samedi le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message publié sur X (anciennement Twitter). 09h37 - Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, devrait rencontrer des responsables du Hamas au Qatar la semaine prochaine et discuter d'une éventuelle libération des otages capturés par le groupe palestinien lors de l'attaque contre Israël il y a une semaine, rapporte samedi l'agence de presse officielle russe RIA. 09h20 - L'Egypte, le seul Etat arabe à partager une frontière avec Gaza, et la Jordanie, située à proximité de la Cisjordanie occupée par Israël, ont toutes deux mis en garde contre l'expulsion des Palestiniens de leurs terres. (Rédigé par Claude Chendjou et Kate Entringer)