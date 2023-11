Israël proche de détruire le système militaire du Hamas dans le nord de Gaza, selon l'armée

Israël proche de détruire le système militaire du Hamas dans le nord de Gaza, selon l'armée













JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne est proche de la destruction du système militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré jeudi le secrétaire général de Tsahal, près de six semaines après le début de l'offensive sans précédent lancée dans l'enclave palestinienne en réponse à l'attaque du Hamas. "Nous sommes près de détruire le système militaire qui existait dans le nord de la bande de Gaza. Nous allons achever cela", a dit le général Herzi Halevi. L'armée israélienne a rapporté par ailleurs que le cadavre de l'une des 240 personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre avait été retrouvé par ses soldats près de l'hôpital Al Chifa, dans la ville de Gaza. Tsahal a mené cette semaine le siège de l'hôpital Al Chifa, où ses troupes sont entrées mercredi, accusant le Hamas d'y stocker des armes et d'autres équipements militaires et d'y abriter un centre de commandement majeur. (Reportage Ari Rabinovitch, James Mackenzie; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)