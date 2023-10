Israël procède à l'évacuation de villages à proximité de la frontière libanaise

JÉRUSALEM, 16 octobre (Reuters) - Israël a mis en place un plan d'évacuation des habitants de 28 villages situés à moins de 2 kilomètres de la frontière libanaise, a annoncé lundi l'armée, en raison des hostilités avec la milice libanaise Hezbollah, parallèles à l'escalade des tensions à Gaza. L'un de ces villages, Shtoula, a été dimanche la cible d'une attaque de missiles du Hezbollah. Les médias israéliens ont indiqué qu'un civil avait été tué. (Rédigé par Dan Williams; version française Diana Mandiá)