Israël poursuit son offensive dans le centre de Gaza

Israël poursuit son offensive dans le centre de Gaza













Crédit photo © Reuters

par Arafat Barbakh et Nidal al-Mughrabi GAZA/DOHA (Reuters) - Les dernières opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont coûté la vie à 151 personnes au moins, dont onze occupants d'une maison à Deir al Balah, dans le centre du territoire, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, sous contrôle du Hamas. Les habitants de l'enclave palestinienne ont déclaré que les raids aériens et les affrontements terrestres se poursuivaient dans l'ensemble du territoire, dévasté après plus de trois mois d'offensive israélienne. A La Haye, Israël a rejeté les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ). Le gouvernement israélien affirme tout faire pour protéger les populations civiles mais accuse le Hamas, qu'il a juré d'éradiquer de la bande de Gaza après son assaut meurtrier du 7 octobre, de se servir des habitants comme boucliers humains et de détourner l'aide humanitaire, ce que nie le groupe islamiste. Selon les autorités de santé de la bande de Gaza contrôlées par le Hamas, onze personnes ont été tuées vendredi à l'aube dans une maison appartenant à la famille Fayad, une famille bien connue de Deir al Balah. Israël s'est dit incapable de commenter l'information. Les forces israéliennes, a déclaré plus tôt l'Etat hébreu, ont tué des dizaines de combattants à Maghazi, près de Deir al Balah, et dans la ville de Khan Younès, dans le sud du territoire. Le Hamas et le Jihad islamique ont déclaré que leurs combattants continuaient d'affronter au sol les forces israéliennes, ajoutant que des chars et bulldozers ont été touchés par des tirs de roquettes anti-char. 23.708 PALESTINIENS TUÉS Selon un nouveau décompte fourni par les autorités de santé gazaouies vendredi à la mi-journée, 23.708 Palestiniens ont trouvé la mort et 60.005 ont été blessés depuis le début de l'offensive israélienne le 7 octobre. "De nombreuses victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes. Les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Achraf al Qidra. Israël a annoncé en début d'année avoir entamé une nouvelle phase dans sa guerre contre le Hamas et le retrait progressif de ses forces dans le nord de l'enclave, où elles s'étaient déployées trois semaines après le 7 octobre. Des affrontements sporadiques sont toujours signalés dans cette partie du territoire et les combats s'intensifient dans le centre et le sud de l'enclave, où la grande majorité des habitants de Gaza a trouvé refuge, sur les conseils de l'armée israélienne. Le directeur du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) pour les territoires palestiniens, Andrea De Domenico, a accusé les autorités israéliennes de bloquer "systématiquement" l'accès de l'Ocha à la partie nord de l'enclave, notamment les actions de soutien aux hôpitaux. (Avec Henriette Chacar à Jérusalem, Gabrielle Tétrault-Farber à Genève, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)