Israël poursuit son offensive à Khan Younès, craintes pour l'hôpital Nasser

GAZA/ISRAËL/DOHA (Reuters) - Les forces israéliennes poursuivaient jeudi leur offensive dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Khan Younès où se déroulent les affrontements les plus violents, faisant craindre pour la sécurité de l'hôpital Nasser, le principal encore en activité dans la bande de Gaza. La ville, privée de toutes liaisons mobile et internet depuis une semaine, abrite des centaines de milliers de Gazaouis qui ont fui le nord de l'enclave palestinienne au début du conflit entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a dit avoir tué 60 combattants palestiniens lors des dernières 24 heures, dont 40 à Khan Younès. Ces chiffres, impossibles à vérifier de source indépendante, donnent néanmoins une idée de la localisation et de l'intensité des combats. Les habitants de Khan Younès ont rapporté jeudi que les affrontements se rapprochaient de l'hôpital Nasser et redoutent que l'établissement subisse le même sort que celui d'Al Chifa, dans le nord de l'enclave, qui a été assiégé puis fermé par l'armée israélienne en novembre. "Selon le chirurgien de Médecins sans Frontières (MSF) à l'hôpital Nasser, la nuit dernière, les forces israéliennes ont lourdement bombardé la zone proche de l'hôpital sans ordre d'évacuation préalable, ce qui a poussé les patients et les milliers de civils déplacés qui avaient cherché refuge à Nasser à fuir dans la panique", a déclaré l'ONG sur la plateforme X (anciennement Twitter). Les deux tiers des hôpitaux de la bande de Gaza, y compris les établissements de la moitié nord de l'enclave, ont déjà cessé de fonctionner, et les autres n'opèrent que partiellement. Une fermeture de l'hôpital Nasser réduirait encore considérablement les soins de traumatologie disponibles pour les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza. Plus de trois mois après le début du conflit, plus de 24.000 Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne contre le Hamas, en représailles à l'attaque du mouvement islamiste dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre qui a fait 1.200 morts tandis que 240 Israéliens ont été pris en otages. Israël marque jeudi symboliquement l'anniversaire du plus jeune otage encore retenu par le Hamas, Kfir Bibas, qui a un an. Le Hamas affirme que Kfir, son frère Ariel, âgé de 4 ans, et leur mère Shiri ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne mais n'a pas diffusé d'images à l'appui de ses dires, contrairement à ce qui s'est passé pour d'autres otages tués. "On ne sait pas où il se trouve", a déclaré le président israélien Isaac Herzog lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, une photo du bébé à ses côtés. "J'en appelle à l'univers entier pour qu'il travaille sans relâche à la libération de Kfir et de tous les otages." (Reportage Nidal al-Mughrabi à Doha, Arafat Barbakh à Gaza, Tyrone Siu à la frontière entre le sud d'Israël et la bande de Gaza, Dan Williams et Maayan Lubell à Jerusalem, Suleiman Al-Khalidi à Amman et Clauda Tanios à Dubai; rédigé par Philippa Fletcher, Gareth Jones, Deepa Babington et Miral Fahmy; Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)