Israël poursuit son offensive à Gaza, où les communications sont coupées

LE CAIRE/GAZA/JÉRUSALEM, 27 décembre (Reuters) - L'armée israélienne continuait de bombarder la partie centrale de la bande de Gaza par les airs, la mer et la terre mercredi, alors qu'une coupure des moyens de télécommunication complique le travail des secours palestiniens. Faisant écho aux propos du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a réaffirmé cette semaine sa détermination à éradiquer le Hamas, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a déclaré que la guerre allait durer des mois et prévenu qu'il n'y avait pas de "solution magique". Une frappe aérienne a fait au moins cinq morts mercredi dans le camp de réfugiés d'Al Maghazi, au centre de Gaza, tandis que les sept corps de sept Palestiniens tués dans la nuit ont été transportés à l'hôpital Al Chifa, au nord de l'enclave palestinienne, selon les autorités de santé locales. Les habitants ont également signalé de violents combats à l'est et au nord du camp d'Al Boureij et dans le village voisin de Djouhr al Dik, où, selon eux, des chars israéliens ont pris position. L'armée israélienne a annoncé mercredi la mort au combat de trois de ses soldats, portant à 166 le nombre de militaires tués depuis le début des opérations terrestres à Gaza le 20 octobre. Le coordinateur de l'équipe d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Sean Casey, a dénoncé un "bain de sang" à Gaza, soulignant que seules 20% des infrastructures médicales sont encore en état de fonctionner. "Les hôpitaux ne reçoivent que des blessés souffrant de graves traumatismes, à une échelle assez difficile à imaginer. C'est un bain de sang, un carnage", a-t-il dit. L'armée israélienne affirme ne bombarder que des cibles "terroristes", y compris à partir de ses navires qui croisent au large de Gaza. Alors que la guerre a encore gagné en intensité depuis Noël, le Croissant-Rouge palestinien a dit avoir totalement perdu le contact avec ses équipes sur le terrain en raison d'une coupure des services de téléphonie mobile et d'internet. Le seul moyen de communication restant, le réseau radio VHF, a lui-même été endommagé par un barrage d'artillerie israélien qui a touché son quartier général à Khan Younès, dans le sud de Gaza, a ajouté le Croissant-Rouge. "Nous sommes très préoccupés par le bombardement continu du centre de Gaza par les forces israéliennes, qui a coûté la vie à plus de 100 Palestiniens depuis la veille de Noël", a déclaré mardi le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Seïf Magango. Les violences continuent aussi en Cisjordanie occupée, où six Palestiniens ont été tués mercredi au cours d'une opération israélienne dans la ville de Tulkarem, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. (Reportage de Nidal al-Mughrabi au Caire, Bassam Masoud à Gaza, Emily Rose, Dan Williams et Maayan Lubell à Jérusalem ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)