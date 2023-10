Israël poursuit ses représailles contre le Hamas, Blinken à Tel Aviv

Israël poursuit ses représailles contre le Hamas, Blinken à Tel Aviv













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Israël a averti jeudi qu'il n'y aurait pas d'exception humanitaire à son blocus imposé sur la bande de Gaza tant que tous les otages n'auraient pas été libérés, alors que la Croix-Rouge a demandé que du carburant soit autorisé à entrer pour éviter que les hôpitaux débordés ne "se transforment en morgues". En représailles à l'attaque sans précédent du Hamas sur son territoire depuis la bande de Gaza, Israël a juré d'anéantir l'organisation terroriste et mène depuis samedi d'intenses frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, 1.354 Palestiniens ont été tués et 6.049 blessés dans les frappes israéliennes. L'attaque du Hamas a fait parallèlement au moins 1.300 morts selon les médias israéliens tandis que l'armée israélienne a recensé plus de 2.700 blessés et de nombreux otages. Israël a dit être en mesure de confirmer l'identité de 97 personnes prises en otage à Gaza par le Hamas. "L'armée se prépare à la prochaine étape de la guerre", a prévenu un porte-parole de l'armée israélienne. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé jeudi à Tel Aviv dans le cadre d'une tournée au Proche-Orient visant à montrer la solidarité de Washington avec Israël après les attaques du Hamas et à éviter une escalade du conflit. En France, le gouvernement redoute une importation du conflit alors que le pays compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d’Europe. Le président Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer à 20h00 lors d'une allocution télévisée, après avoir reçu à la mi-journée les chefs des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 13h18 - Il n'y a pas de trace formelle de l'implication de l'Iran dans les attaques du Hamas contre Israël, selon le Quai d'Orsay. 13h14 - Le Hamas doit être traité exactement comme l'Etat islamique l'a été, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, tout en remerciant les Etats-Unis pour leur soutien "aujourd'hui, demain et toujours". 13h09 - "Nous sommes ici, nous n'allons nulle part", a déclaré jeudi le secrétaire d'État Antony Blinken au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'assurant du soutien de Washington. 13h04 - Un douzième ressortissant français a été déclaré mort après les attaques commises par le Hamas sur Israël, a annoncé jeudi un porte-parole du Quai d'Orsay. Dix-sept Français restent portés disparus, a-t-il ajouté. 12h54 - L'Égypte a demandé jeudi qu'une aide humanitaire soit apportée aux civils palestiniens dans la bande de Gaza et a déclaré qu'elle dirigeait les vols d'aide internationale vers l'aéroport d'Al Arish, près de sa frontière avec l'enclave. 12h07 - D'autres vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français de quitter Israël, a annoncé jeudi le Quai d'Orsay. "Plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français qui n’ont pu trouver de places disponibles dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv de regagner le territoire national", a indiqué le ministère dans un communiqué. Air France a confirmé coopérer avec le ministère de la Défense pour l'organisation de vols spéciaux, tout en précisant que "la desserte régulière de Tel Aviv restait à ce stade suspendue jusqu'à nouvel ordre". 12h02 - Selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, 1.354 Palestiniens ont été tués et 6.049 blessés dans les frappes israéliennes sur l'enclave depuis samedi. 11h42 - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a discuté du conflit entre Israël et les militants palestiniens avec son homologue émirati Mohammed bin Zayed lors d'un appel téléphonique ce jeudi, a déclaré la présidence turque. Ankara, qui a proposé sa médiation dans le conflit, mène des discussions avec le Hamas pour obtenir la libération de prisonniers civils, a indiqué mercredi un haut fonctionnaire turc. 11h33 - Le gouvernement britannique a ordonné aux familles de diplomates en Israël de quitter le pays par "mesures de précaution". 11h23 - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, entame ce jeudi une tournée régionale pour discuter du conflit israélo-palestinien. Il se rendra notamment en Irak et au Liban, ont annoncé les médias d'État iraniens. 11h21 - Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la bande de Gaza, soumise à un blocus par Israël, dispose encore un peu de carburant pour faire fonctionner les générateurs, notamment dans les hôpitaux, mais le stock pourrait être épuisé dans quelques heures. 11h16 - Des colons israéliens ont tué deux Palestiniens en Cisjordanie occupée jeudi, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Selon des témoins à Reuters, un père et son fils ont été abattus lorsque des colons ont ouvert le feu lors des funérailles de quatre Palestiniens tués mercredi par des colons armés et des soldats israéliens dans le village de Qusra, près de la ville de Naplouse. 11h07 - Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a souligné lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak la nécessité d'assurer la régularité des services de secours humanitaires et de l'aide aux Palestiniens de Gaza, a déclaré jeudi la présidence égyptienne dans un communiqué. 11h02 - Un groupe d'experts indépendants des Nations unies a condamné jeudi les violences commises contre les civils en Israël et déploré le "châtiment collectif" que constituent les frappes de représailles contre Gaza. Tout en condamnant les "crimes horribles commis par le Hamas", le groupe a déclaré qu'Israël avait eu recours à des "attaques militaires aveugles contre le peuple palestinien de Gaza déjà épuisé". 10h59 - La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a estimé jeudi que le conflit israélo-palestinien menaçait d'assombrir les perspectives économiques déjà moroses. "Très clairement, il s'agit d'un nouveau nuage sur un horizon qui n'est pas des plus sûrs pour l'économie mondiale, un nouveau nuage qui assombrit cet horizon - et qui, bien sûr, n'est pas nécessaire", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. 10h41 - Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré jeudi qu'Israël était en mesure de confirmer l'identité de 97 personnes prises en otage à Gaza par le Hamas. "L'armée se prépare à la prochaine étape de la guerre", a-t-il déclaré, ajoutant que 222 soldats avaient été tués depuis samedi. 09h57 - Le coût d'une garantie contre un risque de défaut de paiement d'Israël sur sa dette a grimpé jeudi à son plus haut niveau en près de dix ans. Les CDS (credit default swaps) à cinq ans d'Israël ont bondi à 103 points de base, selon S&P Global Market Intelligence. 09h35 - Le directeur général de la compagnie easyJet, Johan Lundgren, a dit jeudi vouloir reprendre les vols vers Israël dès que possible, sans pouvoir établir un calendrier. Les compagnies aériennes sont divisées sur la marche à suivre face aux risques sécuritaires dans la région. Au sein d'Air France-KLM, le néerlandais KLM a renoncé à proposer un vol à destination d'Israël pour permettre aux citoyens néerlandais de quitter le pays. De son côté, Air France a maintenu un vol spécial prévu jeudi affrété par le ministère français des Affaires étrangères. 09h19 - Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a atterri à Tel Aviv jeudi, dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient visant à témoigner de la solidarité de Washington avec Israël après l'attaque du Hamas. Le diplomate américain tentera également d'obtenir la libération des otages enlevés par le Hamas - dont certains sont des Américains - et le passage en toute sécurité des civils de Gaza hors de l'enclave densément peuplée, en prévision d'une éventuelle offensive terrestre israélienne. 09h11 - Le chancelier allemand Olaf Scholz a accusé jeudi l'Iran d'avoir aidé le Hamas à se développer pour devenir l'organisation qui a perpétré les attaques du week-end dernier contre Israël. "Si nous n'ayons pas de preuve formelle que l'Iran a soutenu opérationnellement cette lâche attaque, il est clair pour nous tous que sans le soutien de l'Iran, le Hamas n'aurait jamais été en mesure de lancer cette attaque sans précédent". 09h11 - Le bilan des attaques en Israël s'est alourdi à au moins 1.300 morts depuis samedi, a rapporté la télévision publique israélienne Kan. 09h05 - Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, se rendra au Liban et en Irak pour discuter du conflit israélo-palestinien, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Tasnim, citant l'ambassadeur d'Iran au Liban. 08h45 - Depuis samedi en France, plus d'une centaine d'actes antisémites, essentiellement des tags, et des actes plus graves ont été recensés et 24 personnes ont été interpellées, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France Inter. 08h42 - Une frappe aérienne israélienne, la troisième au cours des dernières heures sur des bâtiments résidentiels à travers la bande de Gaza, a tué 15 Palestiniens dans un camp de réfugiés, selon les médias du Hamas. 08h40 - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes au sujet des otages détenus par le groupe islamiste palestinien et se dit prêt à effectuer des visites humanitaires, à faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille, et toute libération éventuelle. 08h34 - Les présidents de l'Iran et de la Syrie ont exhorté les pays islamiques à adopter une position unique pour soutenir les Palestiniens, a rapporté jeudi une agence de presse liée à la principale agence de sécurité iranienne, Nournews. 07h15 - L'ambassadeur d'Israël au Japon a déclaré que Tokyo devrait être "vigilant" et examiner ce que fait le Hamas avec l'aide que le pays apporte aux Palestiniens. 06h26 - Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, rencontrera vendredi le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré jeudi un haut responsable palestinien. Mahmoud Abbas devrait s'entretenir jeudi avec le roi Abdallah II de Jordanie à Amman. 05h48 - L'ancien président américain Donald Trump a critiqué ce qu'il a qualifié de manque de préparation de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'attaque du Hamas. (Rédigé par Kate Entringer et Blandine Hénault)