Israël poursuit ses raids sur Gaza, Sullivan attendu

Israël poursuit ses raids sur Gaza, Sullivan attendu













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE/GAZA (Reuters) - Israël a poursuivi jeudi son pilonnage de la bande de Gaza malgré les nombreux appels internationaux à la protection des populations civiles. Selon des médias affiliés au Hamas, 24 personnes ont été tuées dans une frappe sur deux maisons dans le centre de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, un bilan non confirmé dans l'immédiat par le ministère de la Santé de Gaza. Le conseiller de sécurité nationale de la Maison blanche Jake Sullivan est attendu jeudi et vendredi en Israël où il devrait notamment insister sur la nécessité pour l'Etat hébreu de cibler davantage ses opérations contre le groupe islamiste palestinien qu'il a juré de détruire après ses attaques du 7 octobre, qui ont coûté la vie à environ 1.200 Israéliens. Le dernier bilan de la campagne de bombardements sur la bande de Gaza par Israël depuis cette date est de 18.608 morts et 50.594 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont les chiffres sont jugés crédibles par les Nations unies. Jake Sullivan s'est rendu mercredi en Arabie saoudite où il a évoqué "les efforts diplomatiques pour maintenir la stabilité à travers la région et empêcher le conflit entre Israël et le Hamas de s'étendre" a déclaré un responsable américain. CNN a dévoilé un nouveau rapport des renseignements américains selon lequel près de la moitié des munitions air-sol utilisées par Israël dans ses raids sur la bande de Gaza - environ 40 à 45% sur un total de 29.000 - n'ont pas de système de guidage. L'enclave palestinienne surpeuplée est menacée d'un désastre humanitaire en raison des destructions, des pénuries, de l'effondrement de son système de santé. "Nous avons la recette parfaite pour des épidémies et une catastrophe de santé publique", a résumé Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l'Onu pour les territoires palestiniens occupés. (Nidal al-Mughrabi au Caire, Fadi Shana à Gaza, Ilan Rosenberg et Frank Jack Daniel à Jérusalem, Humeyra Pamuk et Kanishka Singh à Washington, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)