Israël poursuit ses raids à Gaza, un chef du Djihad islamique tué

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) -Un chef du Djihad islamique a été tué vendredi dans la bande de Gaza, ont annoncé des responsables du groupe, alors qu'Israël a repris ses raids dans le territoire enclavé et que des combattants palestiniens ont tiré des roquettes vers Jérusalem. Des sirènes d'alerte aux tirs de roquettes ont été déclenchées à Bet Shemesh et dans les environs de Jérusalem. Des explosions ont également été entendues à Jérusalem, probablement les systèmes de défense anti-missiles israéliens interceptant des roquettes. Après une accalmie dans les combats de douze heures, l'armée israélienne a annoncé avoir repris ses raids contre le Djihad islamique dans la bande de Gaza. La mort d'Iyad al Hassani, membre du conseil militaire du Djihad islamique, porte à six le nombre de dirigeants islamistes tués depuis qu'Israël a débuté mardi matin ses bombardements. Au moins 31 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, ont été tués au cours des trois derniers jours lors de cette campagne contre le deuxième groupe armé le plus puissant du territoire derrière le Hamas. Une personne est morte jeudi en Israël après que son appartement a été touché par un tir de roquette, dans la banlieue de Tel Aviv. (Reportage James Mackenzie, version française Jean-Stéphane Brosse, Zhifan Liu et Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)