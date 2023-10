Israël pilonne le sud de la bande de Gaza, de nombreux pays demandent une pause

Israël pilonne le sud de la bande de Gaza, de nombreux pays demandent une pause













Crédit photo © Reuters

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Israël a intensifié ses frappes sur le sud de la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi, alors que de nombreux pays demandent que l'aide internationale puisse continuer d'entrer dans l'enclave assiégée afin de contenir la crise humanitaire. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que 756 Palestiniens dont 344 enfants avaient été tués au cours des dernières 24 heures dans la campagne de bombardements lancée par Israël après les attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont fait 1.400 morts. Le bilan total fait état de 6.546 Palestiniens tués, dont 2.704 enfants, dans les frappes aériennes menées en représailles par l'armée israélienne, en amont d'une attendue offensive terrestre destinée à "éradiquer" le Hamas. En Syrie, huit soldats ont été tués et sept autres blessés par un raid israélien nocturne sur des positions militaires dans le sud-ouest du pays, près de Deraa, a rapporté l'agence Sana. Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la Russie, ont appelé à une pause dans les combats pour permettre d'acheminer de l'aide à la population de la bande de Gaza, placée sous blocus total par Israël depuis l'attaque du Hamas et où manquent nourriture, eau, médicaments et carburant. Après s'être rendu mardi Israël et la Cisjordanie occupée, Emmanuel Macron achève dans la journée sa tournée au Proche-Orient. Le président français a rencontré le roi de Jordanie à Amman dans la matinée puis son homologue égyptien Abdel Fattah al Sissi au Caire. VOIR AUSSI : * Macron propose une coalition internationale contre le Hamas * Sissi vante le rôle positif de l'Egypte sur le conflit * La France ne pratique pas de double standard en matière de droit international, dit Macron * Au Liban, peur et résignation face au conflit frontalier avec Israël LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 17h06 - Israël aurait accepté de retarder l'invasion terrestre de Gaza afin que les États-Unis puissent installer des défenses antimissiles dans la région, rapporte le Wall Street Journal, citant des responsables américains et israéliens. 16h43 - Israël dénonce les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré dans la journée que le Hamas n'était pas une "organisation terroriste". "Israël rejette catégoriquement les propos acerbes du président turc sur l'organisation terroriste du Hamas", a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Haiat, sur le réseau social X (anciennement Twitter). 16h23 - Emmanuel Macron a déclaré lors de son déplacement en Egypte que la France ne pratiquait pas de double standard en matière de droit international, en réponse à "l'alarme" exprimée lors de ses entretiens avec le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al Sissi. Il a également annoncé l'arrivée jeudi au Caire d'un avion transportant du matériel médical de première urgence, ainsi que le départ de Toulon "dans les 48 prochaines heures" d'un navire de la marine nationale "pour soutenir les hôpitaux de Gaza" surchargés et privés de médicaments et pour certains d'électricité. 16h06 - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait justifié les attaques du Hamas contre Israël dans une déclaration mardi au Conseil de sécurité de l'Onu. "Je suis choqué par les interprétations erronées de ma déclaration par certains (...) comme si je justifiais les actes de terreur du Hamas. C'est faux. C'est le contraire", a-t-il déclaré aux journalistes. 15h52 - "Une paix juste et durable est possible au Proche-Orient", a affirmé Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter) après sa visite en Jordanie. "La France agit contre le terrorisme, pour la protection des civils et pour que les aspirations légitimes des Israéliens comme des Palestiniens soient prises en compte. La Jordanie est un partenaire essentiel sur ce chemin", a-t-il ajouté. 14h02 - La Grande-Bretagne serait en faveur d'une pause humanitaire à Gaza afin de faciliter l'acheminement de l'aide dans le territoire, mais ne souhaite pas de cessez-le-feu total, qui ne profiterait qu'aux militants du Hamas, a déclaré le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak. 14h01 - Le Conseil de sécurité des Nations unies se prononcera mercredi sur les propositions des États-Unis et de la Russie concernant le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, selon des diplomates. Les États-Unis proposent une pause humanitaire pour permettre à l'aide d'entrer dans la bande de Gaza, tandis que la Russie souhaite un cessez-le-feu humanitaire. 13h05 - Le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas déclare que 6.546 Palestiniens dont 2.704 enfants ont été tués dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Selon lui, 756 Palestiniens ont péri au cours des dernières 24 heures. 12h51 - L'aéroport d'Alep dans le nord-ouest de la Syrie a été touché par une frappe aérienne israélienne, rapporte la chaîne de télévision Al Mayadine contrôlée par le Hezbollah libanais. L'aéroport est hors service depuis une frappe de missile israélienne survenue le 22 octobre. 12h41 - Le roi Abdallah de Jordanie a déclaré mercredi à Emmanuel Macron que l'arrêt de la guerre à Gaza était une nécessité urgente, avertissant contre le risque d'une "explosion" dans la région. 11h46 - Lors d'un discours devant le Parlement d'Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et les groupes armés palestiniens. Il a estimé que le Hamas n'était pas une organisation terroriste mais un groupe de libération engagé dans un combat pour défendre sa terre. Il a accusé Israël d'avoir tiré parti des bonnes intentions de la Turquie et assuré qu'il ne se rendrait pas en Israël comme prévu précédemment. 11h19 - Le Premier ministre du Qatar, Mohamed ben Abdoulrahman al Thani, a dit espérer "bientôt" des avancées concernant les libérations d'otages par le Hamas, lors d'une conférence de presse avec le ministre turc des Affaires étrangères à Doha. 10h22 - Le président français Emmanuel Macron va se rendre en Egypte pour rencontrer le président Abdel Fattah al Sissi mercredi à l'issue de sa visite à Amman, en Jordanie, a déclaré l'Elysée à un pool de reporters. 09h43 - Près de 600.000 personnes déplacées sont hébergées dans 150 installations gérées par l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a déclaré l'agence mercredi sur la plateforme X. "Nos abris dépassent de quatre fois leurs capacités. De nombreuses personnes dorment dans les rues car nos installations sont débordées", a-t-elle dit. 09h27 - L'armée israélienne a accusé l'Iran d'avoir ordonné de récentes attaques menées par des milices proches de Téhéran au Yémen, en Irak et au Liban, ajoutant qu'Israël surveillait ces activités en liaison avec les Etats-Unis. Lors d'un point presse télévisé, le porte-parole de l'armée Daniel Hagari a ajouté que l'Iran aidait le Hamas en lui fournissant des renseignements et en alimentant une campagne anti-Israël sur internet. 08h57 - Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, a estimé lors d'un entretien à la radio de l'armée que le budget national pour 2023-2024 n'était plus adapté en raison du conflit avec le Hamas et annoncé qu'il serait amendé. Bezalel Smotrich a évalué le coût de la guerre pour Israël à 1 milliard de shekels environ par jour (232 millions d'euros). 08h48 - Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré des dirigeants du Hamas et du Djihad islamique palestiniens, a rapporté mercredi Al Manar, la chaîne du Hezbollah, selon qui les trois hommes ont évalué les moyens d'"obtenir une vraie victoire pour la résistance" à Gaza. 08h09 - Huit soldats syriens ont été tués et sept autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi par un raid israélien sur des positions militaires dans le sud-ouest de la Syrie, près de Deraa, rapporte l'agence officielle Sana. Dans le courant de la nuit, l'armée israélienne a annoncé, sans fournir plus de détails, que des avions de chasse avaient frappé une infrastructure militaire et des lanceurs de mortiers de l'armée syrienne en réponse à des tirs effectués la veille de Syrie en direction d'Israël. 07h20 - Trois Palestiniens ont été tués par une frappe de drone israélien en Cisjordanie lors d'un raid des forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Jénine, selon des sources médicales citées par l'agence Wafa. Le drone a tiré au moins deux projectiles, a déclaré Wafa, l'agence de presse de l'Autorité palestinienne, qui fait état également d'une vingtaine de blessés. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)