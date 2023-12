Israël pilonne Gaza au lendemain d'un déplacement de Netanyahu

Israël pilonne Gaza au lendemain d'un déplacement de Netanyahu













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE/GAZA/JÉRUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a continué à bombarder intensivement le centre de la bande de Gaza mardi après que le Premier ministre a répété sa détermination à détruire coûte que coûte le Hamas, un objectif qui paraît encore lointain mais qui a déjà coûté la vie à plus de 20.000 Palestiniens. Ignorant tous les appels à la trêve, Israël poursuit depuis 11 semaines une stratégie purement militaire dont les risques de débordements paraissent augmenter à mesure que les attaques de mouvements alignés sur l'Iran et les ripostes américaines se multiplient du Yémen à l'Irak. La guerre à Gaza est aussi coûteuse en vies pour l'armée israélienne, qui a reconnu mardi avoir perdu 160 soldats depuis le début de son intervention terrestre le 20 octobre. À l'hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand établissement médical du sud de la bande de Gaza, les médecins ont déclaré mardi que 10 Palestiniens avaient été tués lors de deux frappes aériennes israéliennes distinctes. Lundi soir, un bombardement aérien visant un bâtiment de Khan Younès a fait de nombreuses victimes civiles, dont des enfants, ont déclaré des habitants. L'armée israélienne a dit avoir ciblé des combattants du Hamas et des puits de tunnels. Rendant visite quelques heures plus tôt à des soldats déployés dans le nord de Gaza, Benjamin Netanyahu avait prévenu que la guerre était loin d'être terminée et rejeté toutes les "spéculations" de la part des médias sur une éventuelle trêve. Les Etats-Unis font pression sur Israël depuis des semaines pour que son armée s'efforce de limiter les pertes civiles et facilite l'acheminement de l'aide humanitaire, mais le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Le ministère de la Santé de Gaza en a comptabilisé 20.915 depuis le début de la guerre, dont 241 au cours des dernières 24 heures. Deux Palestiniens ont également été tués mardi à Hébron, en Cisjordanie occupée, après que l'armée israélienne a dit avoir ouvert le feu sur des jeunes qui lançaient des pierres et des cocktails Molotov sur des soldats. (Reportage de Nidal al-Mughrabi au Caire, Bassam Masoud à Gaza, Emily Rose à Jérusalem ; version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)