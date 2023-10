Israël: Pas de déploiement de troupes US au sol, Biden va s'exprimer mardi

WASHINGTON (Reuters) - Le gouvernement américain n'a pas l'intention de déployer des troupes au sol à la suite des attaques menées en Israël par les combattants palestiniens du Hamas, mais il protégera les intérêts américains dans la région, a déclaré lundi un porte-parole de la Maison blanche. S'il n'y a aucun doute pour Washington que l'Iran a un "degré de complicité" du fait de son soutien au Hamas, l'administration du président Joe Biden n'a pas vu de preuves tangibles de l'implication directe de Téhéran dans ces attaques, a dit John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale de la présidence américaine. S'exprimant devant des journalistes, il a indiqué que les Etats-Unis s'attendaient à ce qu'Israël leur transmette des demandes sécuritaires supplémentaires. Ils tenteront de répondre à ces demandes aussi vite que possible, a-t-il ajouté. Joe Biden devrait s'exprimer sur la situation en Israël ce mardi à 13h00 (17h00 GMT), a fait savoir un autre représentant de la Maison blanche, sous couvert d'anonymat. (Reportage Trevor Hunnicutt, Steve Holland et Kanishka Singh; version française Jean Terzian)