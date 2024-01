Israël parle de "lacunes" persistantes après une réunion sur les otages

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Des pourparlers qui se sont tenus dimanche à l'initiative du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte en vue de négocier un accord sur les otages entre Israël et le Hamas ont été "constructifs" mais des lacunes importantes subsistent, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien. "Il reste des lacunes importantes dont les parties continueront à discuter cette semaine lors de réunions mutuelles supplémentaires", a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Le directeur de la CIA, William Burns, et le chef du service de renseignement israélien Mossad, David Barnea, ont rencontré le premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ainsi que le chef des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel, selon le communiqué. Le communiqué précise que les entretiens ont eu lieu en Europe, sans indiquer de lieu précis. L'administration du président américain Joe Biden s'efforce de faciliter la libération de la centaine d'otages qui restent détenus depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre contre Israël par le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. (Reportage Emily Rose, rédigé par Jane Merriman et Frances Kerry, version française Benjamin Mallet)