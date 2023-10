Israël: Paris en lien avec Air France pour une reprise des vols aériens-Borne

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français est en lien avec la compagnie aérienne Air France afin que les vols vers Israël, suspendus depuis les attaques samedi du Hamas, puissent reprendre au plus vite, a déclaré Elisabeth Borne. "Nous sommes en lien constant avec les familles et mes pensées vont vers elles. Nous veillons, en lien avec Air France, à ce que les vols puissent reprendre au plus vite", a dit la Première ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le Hamas est un groupe terroriste, reconnu comme tel par la France et l'Union européenne, a déclaré Elisabeth Borne, ajoutant que "ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas, ont basculé avec lui dans l'ignominie". Concernant l'aide au développement à destination des Palestiniens, la France reste vigilante afin "qu'aucun euro d'aide française ne parvienne à une organisation terroriste, ni à gaza ni ailleurs", a-t-elle ajouté, tandis que des pays de l'UE ont déjà suspendu leur aide à la population. Elisabeth Borne, selon laquelle tout doit être fait pour permettre la désescalade et éviter l'embrasement de la région, a également appelé à la protection de "tous les civils" et au respect du droit international. (Rédigé par Nicolas Delame et Kate Entringer)