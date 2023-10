Israël/Palestine: Breton (UE) avertit Musk de contenus "illégaux" sur X

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le commissaire européen Thierry Breton a prévenu mardi l'homme d'affaires Elon Musk, propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter), que des contenus "illégaux" et de la désinformation étaient répandus sur la plateforme depuis les "attaques terroristes" menées par le Hamas en Israël. Dans une lettre datée du 10 octobre adressée à Elon Musk, qu'il a rendue publique sur le réseau X, Thierry Breton rappelle que la réglementation européenne fixe des obligations "précises" concernant la modération des contenus. "Quand vous êtes notifié d'un contenu illégal dans l'Union européenne, vous devez prendre des mesures rapides et objectives et supprimer ce contenu lorsque cela est justifié", écrit le commissaire européen. "Nous avons, de la part de sources qualifiées, des signalements sur des contenus potentiellement illégaux circulant sur votre service, en dépit de l'avertissement des autorités pertinentes", ajoute-t-il. Thierry Breton exhorte Elon Musk à répondre de manière "précise et complète" dans les 24 heures, demandant au milliardaire américain de s'assurer de l'efficacité des systèmes en place et de rendre compte des mesures de crise mises en place. (Rédigé par Jean Terzian)