Israël ouvre un point de passage à l'aide, intensifie ses bombardements

par Nidal al-Mughrabi, Ibrahim Abu Mustafa et Emily Rose LE CAIRE/GAZA/JÉRUSALEM (Reuters) - Israël a ouvert dimanche un point de passage direct pour l'aide à destination de Gaza, pour la première fois depuis le début de sa guerre contre le Hamas, tout en intensifiant ses attaques contre l'enclave palestinienne, en affirmant que la pression militaire était le seul moyen de libérer ses otages. Les attaques israéliennes ont eu lieu dans un contexte de combats acharnés sur toute la longueur de la bande côtière, selon des habitants et des militants, alors que les communications étaient coupées pour la quatrième journée consécutive, rendant l'accès aux blessés difficile. "La coupure des communications à #Gaza est la plus longue depuis le début de l'escalade israélienne", a déclaré le Croissant-Rouge palestinien sur X. Les télécommunications ont été progressivement rétablies dans les zones centrales et méridionales, ont indiqué plus tard les entreprises de télécommunications. Les espoirs de paix ont été ravivés samedi lorsqu'une source a déclaré que le chef des services de renseignement israéliens s'était entretenu vendredi avec le premier ministre du Qatar, qui a négocié la libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu d'une semaine et de la libération de prisonniers palestiniens. Autre signe positif, le point de passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza a été ouvert dimanche aux camions transportant de l'aide, pour la première fois depuis le début de la guerre, selon des responsables, afin de doubler les quantités de nourriture et de médicaments qui parviennent aux habitants de Gaza. Israël a cependant accusé les responsables de l'aide de ne pas distribuer les livraisons. Les organisations humanitaires affirment que leur travail a été perturbé. "Il n'est pas possible d'acheminer de l'aide sous un ciel chargé de frappes aériennes", a écrit Juliette Touma, directrice de la communication de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, sur X. Des foules ont également arrêté des camions au point de passage de Rafah avec l'Égypte et se sont emparées de leurs chargements, selon l'agence. FRAPPES MORTELLES Des frappes de missiles israéliens sur une maison appartenant à la famille Shehab ont tué 24 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, a déclaré la radio Hamas Aqsa, citant le directeur du ministère de la santé. Le fils de Dawoud Shehab, porte-parole du Jihad islamique (Hamas), figure parmi les morts, a déclaré un responsable du groupe à Reuters. Un médecin a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées ou blessées dans la maison de la famille Shehab et dans les bâtiments voisins. "Nous pensons que le nombre de morts sous les décombres est énorme, mais il n'y a aucun moyen d'enlever les décombres et de les récupérer à cause de l'intensité des tirs israéliens", a-t-il déclaré par téléphone. À Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, les médecins ont indiqué que 12 Palestiniens avaient été tués et des dizaines d'autres blessés, tandis qu'à Rafah, dans le sud, une frappe aérienne israélienne sur une maison a fait au moins quatre morts. Des gens se sont précipités vers le bâtiment pour sauver les personnes piégées sous les décombres. Le bruit de l'explosion était "aussi puissant qu'un tremblement de terre", a déclaré Mahmoud Jarbou, qui vit à proximité. "Nous étions assis dans la maison quand soudain des éclats d'obus sont tombés sur nous et les gens ont crié et sont sortis dans la rue", a-t-il dit à Reuters. Israël a déclaré avoir mené une opération contre des cibles "terroristes". Environ 19.000 Palestiniens ont été tués, selon les autorités sanitaires de Gaza, et des milliers ont été ensevelis sous les décombres des frappes aériennes depuis le 7 octobre, date à laquelle les militants du Hamas ont tué 1.200 personnes et capturé 240 otages dans un raid surprise, selon les autorités israéliennes. PERTES POUR ISRAËL La mort accidentelle de trois otages vendredi, tués par les forces israéliennes, a accru la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour obtenir la libération des autres, mais le Hamas a déclaré qu'il ne négocierait aucun échange "à moins que l'agression contre notre peuple ne cesse une fois pour toutes". Des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de l'un des trois victimes, Alon Shamriz, 26 ans, dans le centre d'Israël dimanche. Sa mère, Dikla, lui a rendu hommage en se tenant au-dessus de son cercueil recouvert d'un drapeau. "Mon enfant, tu étais fort, déterminé, intelligent. Tu étais un héros. Tu as survécu à 70 jours d'enfer. Je sais que tu nous as sentis tout le temps, comme nous t'avons senti. Un instant de plus et tu aurais été dans mes bras", a-t-elle déclaré alors que sa famille et ses amis pleuraient. L'armée israélienne a déclaré dimanche que 121 soldats avaient été tués depuis le début de la campagne terrestre, le 27 octobre, date à laquelle les chars et l'infanterie ont commencé à entrer dans les villes et les camps de réfugiés de Gaza. Lors de la réunion hebdomadaire de son cabinet, Benjamin Netanyahu a lu une lettre qui, selon lui, a été écrite par des parents de soldats tués. "Vous avez le mandat de vous battre. Vous n'avez pas le mandat de vous arrêter au milieu", ont-ils déclaré, avant de répondre : "Nous nous battrons jusqu'au bout." Le nombre de morts dans les rangs de l'armée israélienne est déjà presque deux fois plus élevé que lors d'une offensive terrestre en 2014. L'armée a déclaré que ses troupes avaient trouvé des armes et un tunnel utilisé par des militants pour attaquer les troupes à Shejaia, une banlieue proche de la ville de Gaza, et détruit un entrepôt d'armes dans la maison d'un agent du Hamas. La branche armée du Jihad islamique a déclaré que ses combattants avaient pris pour cible les forces israéliennes dans la ville de Gaza avec des tirs de mortier, tandis que des habitants ont indiqué que des chars israéliens avaient tiré sur des villages dans le centre de Gaza, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours. À Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, les habitants ont dit avoir entendu des avions et des chars israéliens bombarder et tirer des obus, ainsi que des grenades lancées par des roquettes, apparemment tirées par le Hamas. Des médecins ont déclaré que les forces israéliennes avaient bombardé la cour de l'hôpital Nasser de la ville et les zones environnantes, et qu'une nouvelle frappe aérienne avait eu lieu dimanche sur une école de la ville. L'armée israélienne a déclaré avoir tué sept "terroristes" lors d'une frappe aérienne sur Khan Younis et avoir trouvé des pièces de fabrication de roquettes et trois puits de tunnel près d'une école utilisée comme abri. Elle a également déclaré avoir frappé le bureau du commandant local du Hamas et avoir pris le contrôle de la place centrale de Bani Suheila. Israël assure s'efforcer d'éviter les civils dans sa lutte contre le Hamas, qui dirige la bande de Gaza depuis 2006 et a juré la destruction du pays. 