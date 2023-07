Israël : Netanyahu sort de l'hôpital avant un vote décisif sur la réforme de la justice

JERUSALEM, 24 juillet (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu est sorti lundi de l'hôpital avant un vote décisif sur la réforme controversée de la justice qui a provoqué un vaste mouvement de contestation nationale. Un témoin de Reuters a observé le départ du convoi du Premier ministre israélien du centre médical Sheba près de Tel-Aviv, où Benjamin Netanyahu avait été admis samedi pour la pose d'un stimulateur cardiaque, à la suite de la détection d'une "arythmie temporaire" par ses médecins. Le bureau de Benjamin Netanyahu, 73 ans, et le centre hospitalier ont confirmé cette information. La Knesset, le parlement israélien où Benjamin Netanyahu dispose d'une majorité confortable, doit se réunir lundi pour se prononcer sur la ratification d'un texte limitant la capacité de la Cour suprême à annuler certaines décisions gouvernementales. Cela aboutirait le cas échéant à la promulgation de l'une des mesures phare du projet de réforme judiciaire porté par la coalition ultra-conservatrice, une réforme dénoncée par ses détracteurs comme une atteinte à la démocratie. Des dizaines de milliers de personnes opposées au projet de réforme judiciaire ont défilé à Jérusalem tout au long du week-end, arborant des drapeaux et tapant sur des tambours en dépit de la canicule. (Reportage Maayan Lubell et Rami Amichay; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)