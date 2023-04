Israël : Netanyahu reporte le limogeage de son ministre de la Défense

JERUSALEM, 3 avril (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reporté le limogeage de son ministre de la Défense Yoav Gallant pour des raisons sécuritaires, a rapporté lundi la chaîne télévisée publique Kan, et ils se rendront ensemble sur des bases militaires selon des sources. "En raison de l'évolution de la situation sécuritaire, Benjamin Netanyahu s'occupera de la question du ministre de la Défense plus tard", a déclaré une source politique citée par la chaîne. Par ailleurs, deux responsables israéliens ayant requis l'anonymat ont déclaré que Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant se rendraient lundi soir sur deux bases militaires à l'occasion de la Pâque juive. Les détails de ces visites ne sont généralement pas annoncés à l'avance pour des raisons de sécurité. Benjamin Netanyahu avait limogé le 26 mars le ministre de la Défense qui s'était prononcé pour une suspension du très contesté projet de réforme du système judiciaire israélien, qui a provoqué de vastes manifestations dans le pays et fait craindre une rupture au sein de la coalition au pouvoir. Le chef de l'Etat israélien a par la suite décidé de reporter l'examen parlementaire. (Rédigé par Dan Williams ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)