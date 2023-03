Israël: Netanyahu reporte l'examen de sa réforme de la justice

JERUSALEM (Reuters) - Benjamin Netanyahu a annoncé lundi un report de l'examen en deuxième et troisième lectures au Parlement de sa réforme de la justice, jusqu'à la prochaine session parlementaire, disant vouloir accorder du temps au dialogue autour de ce projet très contesté. "Par volonté d'éviter un déchirement de la nation, j'ai décidé de reporter les deuxième et troisième lectures, afin de parvenir à un consensus large", a-t-il dit lors d'une allocution télévisée. (Reportage Emily Rose; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)