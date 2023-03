Israël : Netanyahu limoge son ministre de la Défense après son appel à suspendre la réforme de la justice

JERUSALEM, 26 mars (Reuters) - Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui s'était prononcé la veille pour une suspension du projet de réforme du système judiciaire israélien porté par le Premier ministre. "Le président du gouvernement Benjamin Netanyahu a décidé de relever de ses fonctions le ministre de la Défense Yoav Gallant", a déclaré le cabinet du chef du gouvernement. Yoav Gallant, issu du Likoud, le parti conservateur de Benjamin Netanyahu, a publiquement exprimé samedi son désaccord avec le Premier ministre en appelant à la suspension du projet de réforme judiciaire, contre lequel de vastes manifestations sont régulièrement organisées depuis plusieurs semaines en Israël. (Rédigé par Ari Rabinovitch, version française Bertrand Boucey)