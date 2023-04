Israël : Netanyahu décide de conserver son ministre de la Défense

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il allait conserver Yoav Gallant au poste de ministre de la Défense, citant l'escalade de la crise sécuritaire, après que le limogeage de Gallant annoncé le mois dernier a provoqué des manifestations ainsi que des inquiétudes à l'étranger. S'exprimant au cours d'une conférence de presse, Benjamin Netanyahu a déclaré que Yoav Gallant et lui avaient réglé leur désaccord consécutif à la prise de position publique de Gallant contre le projet contesté de réforme de la justice. "J'ai décidé de mettre nos différences derrière nous", a dit le dirigeant, qui avait indiqué la semaine dernière qu'il retardait le limogeage effectif de Yoav Gallant. Il a ajouté avoir travaillé étroitement avec son ministre de la Défense au cours des deux dernières semaines. (Reportage Emily Rose; version française Jean Terzian)