Israël : Netanyahu assure être en tête, Lapid attend la fin du décompte

(Actualisé avec précisions)

par Maayan Lubell

JERUSALEM, 2 novembre (Reuters) - L'ancien Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu semblait mercredi en bonne voie pour revenir aux affaires, alors que les sondages de sortie des urnes réalisés à l'issue des législatives de mardi créditent le bloc conservateur réuni autour de son parti, le Likoud, d'une majorité à la Knesset, le Parlement israélien.

Selon des résultats partiels diffusés mercredi et portant sur environ 85% des bulletins, le bloc conservateur conduit par "Bibi", qui réunit l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes, est crédité de 65 des 120 sièges de la Knesset.

"Nous avons remporté un énorme vote de confiance de la part des citoyens d'Israël", a déclaré Benjamin Netanyahu, 73 ans, à ses partisans réunis au siège de campagne du Likoud dans la nuit.

"Nous sommes au bord d'une très grande victoire", a-t-il ajouté, en promettant de former un gouvernement "stable", à la conduite responsable, qui éviterait les "aventures inutiles" et "élargirait le cercle de la paix".

L'alliance probable entre Benjamin Netanyahu et le député sortant d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, de la liste "Sionisme religieux" inquiète les Palestiniens et les membres de la minorité arabe d'Israël.

"Il ne fait aucun doute que le résultat d'une telle coalition renforcera l'attitude hostile envers le peuple palestinien et rendra les mesures d'occupation plus extrêmes", a déclaré à Reuters Bassam Salhe, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine.

Interrogé pour savoir si Washington partageait ces inquiétudes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, John Kirby, s'est refusé à tout commentaire.

Chef du gouvernement de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, Benjamin Netanyahu - qui continue d'avoir maille à partir avec la justice de son pays pour des affaires de corruption - a précisé qu'il attendrait le décompte final des bulletins, dont les résultats sont attendus dans les prochains jours, pour revendiquer officiellement la victoire.

Après la diffusion des premières projections, le Premier ministre sortant, le centriste Yaïr Lapid, 58 ans, à la tête d'une coalition gouvernementale hétéroclite rassemblant des partis de droite, du centre, de gauche et un parti arabe, a prévenu qu'il attendrait le résultat final des élections.

"Nous n'avons aucune intention de baisser les bras", a-t-il dit à ses partisans. "Nous continuerons à nous battre pour qu'Israël soit un Etat juif, démocratique, libéral et progressiste". (Reportage Maayan Lubell, avec Nidal al-Mughrabi in Gaza et Matt Spetalnick à Washington, version française Myriam Rivet et Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)