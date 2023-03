Israël : Netanyahu accepte une pause dans la réforme de la justice

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, va reporter au mois prochain la poursuite des débats parlementaires sur sa réforme contestée de la justice, a annoncé lundi le parti Otzma Yehudit (Puissance Juive) dans un communiqué. Cette formation ultranationaliste du ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a accepté de lever son veto sur un tel report après avoir obtenu la garantie que le texte serait examiné lors de la prochaine session de la Knesset afin d'en obtenir l'adoption "par le dialogue". La Knesset va suspendre ses travaux la semaine prochaine pour la Pâque juive. La réforme du système judiciaire israélien portée par Benjamin Netanyahu est vivement contestée dans la rue, avec de vastes manifestations régulières à travers Israël, et a provoqué des tensions au sein de la coalition gouvernementale. (Rédigé par Emily Rose, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)