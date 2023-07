Israël: Netanyahu a quitté l'hôpital

Crédit photo © Reuters

TEL HASHOMER, Israël (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a quitté dimanche l'hôpital où il avait été admis la veille en raison d'une déshydratation. L'hôpital Sheba, à Tel Hashomer, a confirmé ce diagnostic dimanche et a déclaré que des examens médicaux complémentaires montraient que Benjamin Netanyahu, âgé de 73 ans, était en "parfaite santé cardiaque". Après une nuit en observation, le chef du gouvernement a été autorisé à quitter l'hôpital, ont déclaré ses services cités par les médias israéliens. On a pu voir son convoi quitter l'établissement. Dans une vidéo enregistrée samedi à l'hôpital, où il apparaît en bonne forme, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il n'avait pas pris suffisamment de précaution pour se protéger de la chaleur alors qu'il séjournait sur les bords du lac de Tibériade. Le conseil des ministres, qui se tient habituellement le dimanche, a été repoussé à lundi. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey)