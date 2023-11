Israël "ne veut pas conquérir ni occuper Gaza", dit Netanyahu

Israël "ne veut pas conquérir ni occuper Gaza", dit Netanyahu













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi qu'Israël ne prévoyait pas de conquérir, occuper ou gouverner la bande de Gaza à l'issue de la guerre face au Hamas, ajoutant toutefois qu'une "force crédible" serait nécessaire pour entrer au besoin dans l'enclave face à des menaces sécuritaires. Des commentaires effectués plus tôt cette semaine par le dirigeant israélien, selon lesquels Israël aurait la "responsabilité sécuritaire" de la bande de Gaza pour une durée indéterminée après la guerre, ont provoqué l'objection des Etats-Unis, principal allié de l'Etat hébreu. Washington a indiqué qu'il s'opposerait à toute occupation israélienne de l'enclave palestinienne, cible d'une campagne sans précédent de frappes aériennes menées par l'armée israélienne en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre. "Nous ne cherchons pas à conquérir Gaza, nous ne cherchons pas à occuper Gaza, et nous ne cherchons pas à gouverner Gaza", a déclaré Benjamin Netanyahu à la chaîne de télévision américaine Fox News. Il a estimé qu'un gouvernement civil serait nécessaire dans l'enclave palestinienne, tout en ajoutant qu'Israël allait s'assurer qu'une attaque similaire à celle du 7 octobre ne pourrait plus se produire. "Donc nous devons avoir une force crédible qui, si nécessaire, entrera dans Gaza pour tuer les assassins. Parce que c'est ce qui empêchera la réémergence d'une entité semblable au Hamas", a-t-il dit. Après la guerre, a ajouté Benjamin Netanyahu, "nous devons voir Gaza démilitarisée, déradicalisée et reconstruite". (Reportage Rami Ayyub; version française Jean Terzian)