Israël ne s'est fixé aucune date pour la fin des hostilités à Gaza

Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi et Jeffrey Heller

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Le gouvernement israélien a fait savoir mercredi qu'il ne fixait pas de calendrier pour la fin des hostilités avec Gaza, alors que son armée poursuit les bombardements sur l'enclave palestinienne et que les militants du Hamas continuent de lancer des roquettes à la frontière.

Le conflit, qui a débuté le 10 mai, s'élargit aussi au Liban voisin, selon l'armée israélienne, qui a fait état de quatre roquettes lancées mercredi depuis le sud de ce pays en direction de l'Etat hébreu.

Les efforts diplomatiques déployés par la région et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu se sont intensifiés ces derniers jours, mais ont jusqu'à présent échoué.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a fait aucune mention d'un quelconque arrêt des combats devant des ambassadeurs étrangers en Israël, déclarant que son pays était engagé dans une "dissuasion énergique" pour prévenir un futur conflit avec le Hamas.

"Nous n'avons pas de chronomètre. Nous voulons atteindre les objectifs de l'opération. Les opérations précédentes ont duré longtemps, il n'est donc pas possible de fixer de calendrier", a-t-il expliqué lors d'une séance de questions-réponses à huis clos, selon des propos rapportés par les médias locaux.

D'après un porte-parole militaire israélien, l'arsenal de missiles et de mortiers dans la bande de Gaza est estimé à 12.000.

"Nous essayons de viser ceux qui nous visent. Avec une grande précision", a déclaré Benjamin Netanyahu aux ambassadeurs.

"Aussi chirurgicale que soit l'opération, c'est pareil sur une table d'opération, vous n'avez pas la capacité d'empêcher les dommages collatéraux autour des tissus touchés. Même là, vous ne pouvez pas. Et certainement pas dans une opération militaire", a déclaré le Premier ministre israélien.

RÉUNION DE L'ONU

Selon des responsables médicaux palestiniens, les affrontements ont entraîné la mort de 219 personnes, dont 63 enfants, et fait plus de 1.500 blessées.

Mardi, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) recensait par ailleurs 132 bâtiments détruits et 316 gravement endommagés à Gaza, dont six hôpitaux et neuf centres de soins ainsi qu'une usine de désalinisation.

Les frappes aériennes israéliennes ont également entraîné le déplacement de plus de 52.000 Palestiniens, a ajouté l'OCHA.

"Ceux qui veulent en savoir plus sur l'humanité des Israéliens devraient venir dans la bande de Gaza et voir les maisons qui ont été détruites au-dessus de ceux qui y vivaient", a déclaré Ahmed al Astal, professeur d'université, debout près des décombres de sa maison à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

De leur côté, les autorités israéliennes ont fait état de 12 morts en Israël, où les attaques répétées à la roquette sèment la panique et poussent les habitants à se réfugier dans des abris. Deux enfants font partie du bilan des victimes israéliennes.

Les hostilités, exacerbées par les affrontements entre la police israélienne et les fidèles de la mosquée al Aqsa à Jérusalem pendant le mois sacré du ramadan, sont les plus graves depuis plusieurs années. A la différence des conflits précédents à Gaza, elles ont contribué à alimenter la violence de rue entre Juifs et Arabes au sein même de l'État d'Israël.

La France a appelé mardi à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la violence. Mais selon des diplomates, les États-Unis considèrent qu'une "déclaration publique maintenant" ne contribuerait pas à calmer la crise.

"Notre objectif est de mettre un terme à ce conflit. Nous allons évaluer jour après jour quelle est la bonne approche. Nous continuons à penser que des discussions discrètes et intensives en coulisses constituent notre approche tactique pour le moment", a déclaré mardi à la presse Jen Psaki, porte-parole de la Maison blanche.

L'Égypte et les médiateurs de l'ONU ont également intensifié leurs efforts diplomatiques, et l'Assemblée générale de l'ONU discutera de ce conflit jeudi.

Le journal télévisé israélien N12, citant des sources palestiniennes non identifiées, a rapporté que l'Égypte, via des "canaux secrets", avait proposé que les combats entre Israël et Gaza prennent fin jeudi matin.

Une source de sécurité égyptienne a néanmoins affirmé que les deux parties auraient accepté le principe d'un cessez-le-feu avec l'aide de médiateurs. Les détails sont, selon elle, négociés en secret, malgré les dénégations publiques des deux camps, afin d'éviter tout échec du processus.

(Nidal al-Mughrabi, Jeffrey Heller, Aidan Lewis au Cairo, Ari Rabinovitch à Jerusalem, version française Camille Raynaud et Hayat Gazzane, édité par)