Israël mène un raid contre l'hôpital Al Chifa de Gaza et appelle le Hamas à se rendre

Israël mène un raid contre l'hôpital Al Chifa de Gaza et appelle le Hamas à se rendre













Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi GAZA (Reuters) - L'armée israélienne a dit mercredi qu'elle menait une opération contre les combattants du Hamas dans l'hôpital Al Chifa, dans la bande de Gaza, les exhortant à se rendre, alors que des milliers de civils se trouvent encore dans l'hôpital où ils ont trouvé refuge. Le docteur Mounir al Bourch, directeur général du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a dit à la chaîne de télévision Al Jazeera que les forces israéliennes avaient mené une opération dans l'aile ouest du complexe hospitalier. "Il y a de fortes explosions et de la poussière s'est propagée dans les zones où nous nous trouvons. Nous pensons qu'une explosion s'est produite à l'intérieur de l'hôpital", a-t-il dit. Quelques heures plus tard, le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Achraf al Qidra, a dit à Al Jazeera: "L'armée de l'occupant se trouve maintenant dans le sous-sol, (qu'elle) fouille. Ils sont dans le complexe, tirent et (utilisent) des bombes." Selon les déclarations faites à Al Jazeera par le directeur des hôpitaux du ministère de la Santé de Gaza, Mohamed Zakout, les forces israéliennes sont d'abord entrées dans les services de chirurgie et des urgences. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante la situation à l'hôpital Al Chifa. Israël a déclaré qu'un centre de commandement du Hamas se trouve dans des tunnels creusés sous l'hôpital Al Chifa et que le groupe se sert également de l'hôpital et des tunnels pour dissimuler ses opérations militaires et détenir des otages, ce que le Hamas nie. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont indiqué dans un communiqué que: "Sur la base de renseignements et d'une nécessité opérationnelle, les FDI mènent une opération ciblée contre le Hamas dans une zone précise de l'hôpital Al Chifa." L'armée a ajouté que "des équipes médicales et des locuteurs de l'arabe, qui ont suivi un entraînement spécifique pour se préparer à cet environnement complexe et sensible avec l'intention de ne pas nuire aux civils, font partie des FDI". Le porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner, a déclaré à CNN que l'hôpital était "un centre essentiel pour les opérations" du Hamas. Les Etats-Unis ont déclaré mardi disposer de renseignements américains selon lesquels le mouvement islamiste palestinien utilise l'hôpital Al Chifa pour diriger ses opérations militaires et probablement pour stocker des armes. Le Hamas a estimé mercredi que l'annonce des Etats-Unis avait servi de "feu vert" à Israël pour mener un raid dans l'hôpital. Le mouvement islamiste palestinien a dit tenir Israël et le président américain, Joe Biden, pour responsables de l'opération. "Nous ne soutenons pas les frappes aériennes contre un hôpital et nous ne souhaitons pas voir de combats dans un hôpital où des gens innocents, des gens sans défense, des malades qui tentent d'avoir accès aux soins auxquels ils ont droit, sont pris dans des tirs croisés. Les hôpitaux et les patients doivent être protégés", a indiqué un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche dans un communiqué. En Cisjordanie, la ministre de la Santé de l'Autorité palestinienne, Maï al Kaïla, a déclaré qu'Israël "(commettait) un nouveau crime contre l'humanité, le personnel médical et les patients en assiégeant" Al Chifa. "Nous considérons que les forces de l'occupant sont entièrement responsables des vies du personnel médical, des patients et des personnes déplacées (se trouvant à) Al Chifa", a-t-elle dit dans un communiqué. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Gaza, Trevor Hunnicutt à San Francisco, Ahmed Tolb au Caire et les rédactions de Reuters, rédigé par Cynthia Osterman; version française Camille Raynaud)