Israël mène un raid contre l'hôpital Al Chifa de Gaza

(Actualisé tout du long, avec aide) par Nidal al-Mughrabi GAZA, 15 novembre (Reuters) - L'armée israélienne est entrée mercredi dans l'hôpital Al Chifa de Gaza, après plusieurs jours de siège qui ont provoqué l'inquiétude de la communauté internationale quant à l'état de santé des milliers de civils réfugiés dans l'enceinte du plus grand établissement hospitalier de la ville. Israël affirme qu'un centre de commandement du Hamas se trouve dans des tunnels creusés sous l'hôpital Al Chifa et que le groupe se sert également du lieu et des tunnels pour dissimuler ses opérations militaires et détenir des otages, ce que le Hamas nie. Plusieurs combattants du Hamas ont été tués dans des affrontements avec des soldats israéliens aux abords de l'hôpital, a déclaré l'armée israélienne. "Avant d'entrer dans l'hôpital, nos forces ont été confrontées à des engins explosifs et des équipes terroristes, des combats ont eu lieu et des terroristes ont été tués", a déclaré l'armée israélienne, sans préciser l'emplacement exact des affrontements. La Radio de l'armée israélienne a annoncé la mort de cinq combattants du Hamas et la découverte d'armes dans l'enceinte de l'hôpital Al Chifa. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante la situation à l'hôpital Al Chifa. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont également affirmé avoir livré du matériel médical destiné aux patients de l'hôpital. "Nous pouvons confirmer que des incubateurs, des aliments pour nourrissons et de l'équipement médical ont été apportés par les chars des (FDI) depuis Israël et ont atteint avec succès l'hôpital Al Chifa", a déclaré l'armée israélienne. Le docteur Ahmed El Mokhallalati, qui se trouve dans l'hôpital Al Chifa, a déclaré à Reuters que les affrontements ont forcé le personnel soignant à se cacher. "Des bombardements. Des tirs autour et à l'intérieur de l'hôpital. C'est réellement horrible de sentir que c'est tout proche de l'hôpital. Et ensuite, nous avons réalisé que les chars se déplaçaient autour de l'hôpital", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une conversation téléphonique. "Ils se sont postés devant le service des urgences de l'hôpital. Toutes sortes d'armes ont été utilisées autour de l'hôpital. Ils ont directement pris l'hôpital pour cible. On essaie d'éviter de rester près des fenêtres", a aussi déclaré le docteur Ahmed El Mokhallalati, qualifiant d'"énormes mensonges" les accusations selon lesquelles le Hamas utilise l'hôpital comme centre de commandement. Il décrit des conditions de travail qui se détériorent et indique avoir entendu par deux fois des tirs qui ne semblaient pas provenir d'échanges de coups de feu. "Une chambre de patients a été ciblée. Il y a eu trou dans le mur. Personne n'a été blessé mais tout le monde a été horrifié". Les forces israéliennes ont prévenu l'administration hospitalière à l'avance de leur arrivée et de leur intention de fouiller les lieux, a déclaré le chirurgien. Un autre témoin se trouvant à l'intérieur de l'hôpital a déclaré à Reuters par téléphone que des chars sont entrés dans le périmètre de l'hôpital vers 3H00 du matin avant que les soldats ne se dispersent et commencent à fouiller les sous-sols et à entrer dans les bâtiments. "GRAND PÉRIL" Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont indiqué dans un communiqué que: "Sur la base de renseignements et d'une nécessité opérationnelle, les FDI mènent une opération ciblée contre le Hamas dans une zone précise de l'hôpital Al Chifa." L'armée a ajouté que "des équipes médicales et des locuteurs de l'arabe, qui ont suivi un entraînement spécifique pour se préparer à cet environnement complexe et sensible avec l'intention de ne pas nuire aux civils, font partie des FDI". Le porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner, a déclaré à CNN que l'hôpital était "un centre essentiel pour les opérations" du Hamas. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré avoir perdu le contact avec le personnel médical de l'hôpital Al Chifa. "Nous avons encore perdu le contact avec le personnel de l'hôpital. Nous sommes extrêmement inquiets pour leur sécurité et celle des patients", a écrit sur X, ex-Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, a également partagé sa préoccupation sur X. "Notre inquiétude sur le plan humanitaire est le bien-être des patients de cet hôpital qui est, évidemment, en grand péril en ce moment", a déclaré Martin Griffiths. Les Etats-Unis ont déclaré mardi disposer de renseignements américains selon lesquels le mouvement islamiste palestinien utilise l'hôpital Al Chifa pour diriger ses opérations militaires et probablement pour stocker des armes. Le Hamas a estimé mercredi que l'annonce des Etats-Unis avait servi de "feu vert" à Israël pour mener un raid dans l'hôpital. Le mouvement islamiste palestinien a dit tenir Israël et le président américain, Joe Biden, pour responsables de l'opération. "Nous ne soutenons pas les frappes aériennes contre un hôpital et nous ne souhaitons pas voir de combats dans un hôpital où des gens innocents, des gens sans défense, des malades qui tentent d'avoir accès aux soins auxquels ils ont droit, sont pris dans des tirs croisés. Les hôpitaux et les patients doivent être protégés", a indiqué un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche dans un communiqué. En Cisjordanie, la ministre de la Santé de l'Autorité palestinienne, Maï al Kaïla, a déclaré qu'Israël "(commettait) un nouveau crime contre l'humanité, le personnel médical et les patients en assiégeant" Al Chifa. "Nous considérons que les forces de l'occupant sont entièrement responsables des vies du personnel médical, des patients et des personnes déplacées (se trouvant à) Al Chifa", a-t-elle dit dans un communiqué. Alors que les pénuries chroniques de carburant mettent à mal les activités des hôpitaux de l'enclave assiégée, les médias égyptiens et deux sources sécuritaires ont annoncé qu'un camion citerne transportant du carburant a passé le point de passage de Rafah depuis l'Egypte, en direction de la bande de Gaza. L'aide humanitaire arrive au compte-goutte à Gaza depuis le 21 octobre mais Israël a refusé de laisser le carburant entrer dans l'enclave. Israël a approuvé la de 24.000 litres de carburant à Gaza pour les camions de distribution d'aide de l'Onu mais pas pour les hôpitaux, selon une source humanitaire. Les Nations unies ont alerté ces derniers jours qu'ils devraient arrêter leurs opérations humanitaires, dont la distribution d'aide à Gaza, si les stocks de carburant venaient à se vider totalement. Les deux principaux opérateurs de télécommunications de la bande de Gaza, Paltel et Jawwal, ont alerté dans un communiqué conjoint sur les risques d'"une coupure totale des réseaux de télécommunications dans les prochaines heures" à cause des pénuries de carburant. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Gaza, Trevor Hunnicutt à San Francisco, Ahmed Tolb au Caire et les rédactions de Reuters, rédigé par Cynthia Osterman; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)