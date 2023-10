Israël mène des incursions terrestres "localisées" dans la bande de Gaza

23 octobre (Reuters) - Israël a dit lundi avoir mené au cours de la nuit des incursions terrestres localisées dans la bande de Gaza pour tuer des activistes armés et rechercher des otages. L'armée israélienne a aussi mené des frappes aériennes tôt lundi sur la bande de Gaza ainsi que sur le sud du Liban alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion de ses principaux généraux et de son cabinet de guerre afin de faire un point sur un conflit qui menace de s'étendre. Selon les autorités sanitaires gazaouies, 5.087 personnes sont mortes dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas sur le territoire palestinien qui a fait 1.400 morts. Le mouvement islamiste palestinien a aussi pris 222 personnes en otage et les a emmenées à Gaza, selon un dernier bilan de l'armée israélienne. Les livraisons d'aide humanitaire ont continué lundi, après l'arrivée des premiers convois dans la bande de Gaza durant le week-end, alors même que la communauté internationale tente d'éviter une propagation du conflit. Emmanuel Macron se rendra mardi en Israël, a annoncé dimanche l'Elysée. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 13h45 - Les dirigeants de l'Union européenne ont annoncé leur soutien à l'appel de l'Onu en faveur d'une "pause humanitaire" dans la guerre entre Israël et le hamas, "pour un accès humanitaire sûr et pour que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin", selon un projet de conclusions du sommet de l'UE tenu au Luxembourg. 13h18 - La Turquie a envoyé en Égypte deux avions-cargos transportant du matériel médical et des fournitures pour Gaza, a déclaré le ministre de la Santé Fahrettin Koca, ajoutant que deux autres avions seraient expédiés avec d'autres fournitures. 12h55 - Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 436 palestiniens, dont 182 enfants, ont été tués au cours des dernières 24 heures dans les frappes israéliennes. Depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas en Israël, le bilan humain dans l'enclave s'élève désormais à 5.087 morts et 15.273 blessés. 12h04 - L'armée israélienne a déclaré avoir lancé un missile d'interception sur une "cible aérienne suspecte" en provenance du Liban, ajoutant que des sirènes ont été déclenchées dans certaines zones de la frontière par mesure de précaution. 11h21 - Un troisième convoi de camions transportant de l'aide humanitaire est entré à Gaza depuis l'Égypte, par le point de passage de Rafah, ont déclaré un travailleur humanitaire et deux sources de sécurité. 10h07 - La branche armée du Hamas a affirmé dans un communiqué publié dimanche que des combattants avaient engagé le combat avec des forces israéliennes infiltrées. Des équipements israéliens ont été détruits, a-t-elle affirmé. 10h02 - Les forces terrestres israéliennes ont mené des incursions limitées dans la bande de Gaza au cours de la nuit pour combattre des activistes armés palestiniens, a déclaré le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari lors d'une conférence de presse télévisée. Il a précisé que les frappes aériennes étaient concentrées sur les sites où le Hamas rassemble ses forces en vue d'une éventuelle offensive terrestre israélienne plus large. 09h18 - Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est joint aux appels lancés en faveur d'une pause dans le conflit entre Israël et les militants palestiniens du Hamas, afin de permettre l'acheminement d'une plus grande quantité d'aide à Gaza. 07h21 - Deux Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Jalazone, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Des habitants ont déclaré à Reuters que les forces israéliennes ont fait une incursion dans le camp où elles se sont heurtées à des hommes armés et à des jeunes qui ont jeté des pierres. 02h22 - L'aviation israélienne a frappé tôt lundi deux cellules du Hezbollah au Liban qui prévoyaient de tirer des missiles antichars et des roquettes en direction d'Israël, a déclaré l'armée israélienne, alors que les combats s'intensifient à la frontière entre les deux pays. Le Hezbollah a déclaré qu'un de ses combattants avait été tué, sans donner de plus de précisions. 02h19 - Les dirigeants des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et du Canada ont souligné dimanche leur soutien à Israël et à son droit de se défendre, tout en l'exhortant à respecter le droit humanitaire international et à protéger les civils. Dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion en visioconférence consacrée au conflit en cours entre Israël et le Hamas, les dirigeants se sont félicités de la libération de deux otages par le mouvement palestinien et ont appelé à la libération immédiate de tous les otages restants. 02h14 - La Chine considère la situation dans la bande de Gaza comme "très grave", le risque d'un conflit terrestre à grande échelle augmentant et les perspectives étant "inquiétantes" à mesure que les conflits armés s'étendent le long des frontières voisines, ont rapporté les médias d'Etat chinois, citant l'envoyé spécial du pays pour le Moyen-Orient, Zhai Jun. 02h06 - Des frappes israéliennes ont touché des zones proches de trois hôpitaux dans la bande de Gaza tôt lundi, ont rapporté les médias palestiniens, mais on ignore dans l'immédiat si ces hôpitaux ont eux-mêmes été endommagés. L'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations, selon lesquelles Israël a frappé près des hôpitaux Chifa et Al Qods de la ville de Gaza et près de l'hôpital indonésien, dans le nord de l'enclave. (Rédigé par Blandine Hénault et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)