Israël mène des incursions ciblées à Gaza, Netanyahu promet une "invasion"

Israël mène des incursions ciblées à Gaza, Netanyahu promet une "invasion"













Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi et Henriette Chacar GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Israël a annoncé jeudi que ses forces terrestres avaient mené des incursions dans la bande de Gaza au cours de la nuit et Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays préparait une voire plusieurs invasions de l'enclave palestinienne. "Je ne dirai ni quand, ni comment, ni combien", a déclaré le Premier ministre israélien mercredi soir lors d'une allocution télévisée. La bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, est assiégée par Israël et soumise aux bombardements quotidiens des forces israéliennes depuis les attaques de commandos du groupe islamiste palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre. Le Hamas a menacé de tuer certains des plus de 200 otages qu'il a capturés lors de ces attaques qui ont coûté la vie à 1.400 Israéliens, civils pour la plupart. La riposte israélienne a fait plus de 6.500 morts, d'après le bilan fourni par le ministère de la Santé de Gaza. Selon la radio militaire israélienne, l'armée a conduit dans la nuit de mercredi à jeudi sa plus vaste incursion dans le nord de la bande de Gaza depuis le 7 octobre et le début de sa campagne visant à "éradiquer" le groupe islamiste. Une vidéo diffusée sur X par Tsahal montre des véhicules blindés franchissant la clôture fortifiée entre Israël et l'enclave palestinienne et détruisant des bâtiments "en préparation des prochaines phases de combat". "Les chars et l'infanterie ont frappé de nombreuses cellules et infrastructures terroristes et des postes de lancement de missiles anti-char", a déclaré l'armée. Des habitants du centre de la bande de Gaza, près du camp de réfugiés de Boureij et à l'est du village de Qarara, ont signalé d'intenses tirs de blindés tout au long de la nuit. Le Hamas n'a pas commenté ces incursions. Il a déclaré que sa branche armée avait touché un hélicoptère israélien à l'est de Boureij. L'armée israélienne a dit ne pas avoir connaissance de cet incident. Dans le camp de réfugiés de Djabalia, dans le nord de l'enclave, une mère, ses trois filles et un nourrisson ont été tués dans l'effondrement de leur maison touchée par une frappe israélienne, a déclaré le père de la famille en tenant le corps du bébé dans ses bras. "PAUSES" OU "CESSEZ-LE-FEU" ? Interrogé par la radio al Aqsa du Hamas, le directeur de l'hôpital Nasser de Khan Younis, dans le sud du territoire, Nahed Abou Taaema, a déclaré que les corps de 77 personnes tuées dans des raids aériens avaient été amenés dans la nuit, ceux de femmes et d'enfants pour la plupart. Israël, sans réagir directement à ces informations, a déclaré que ses forces avaient détruit un lanceur de missiles sol-air dans la région de Khan Younis, placé près d'une mosquée et d'un jardin d'enfants. Face à l'aggravation de la crise humanitaire, le Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas parvenu à s'entendre mercredi soir sur deux résolutions, l'une présentée par les Etats-Unis appelant à "des pauses" dans les combats, l'autre par la Russie réclamant un "cessez-le-feu", afin d'acheminer de l'aide à la population civile de Gaza. Les dirigeants de l'Union européenne, réunis pour un sommet à Bruxelles, vont appeler à la mise en place de "couloirs humanitaires et de pauses", selon la version finale de leur projet de communiqué. Le Croissant rouge palestinien a déclaré que 12 camions avaient pu pénétrer jeudi dans la bande de Gaza à partir de l'Egypte, avec des vivres, de l'eau et des médicaments, ce qui porte à 74 le nombre de camions ayant livré de l'aide depuis samedi dernier. Israël refuse toujours l'entrée de carburant, de peur qu'il ne serve au Hamas. Le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël avait accepté de retarder toute opération terrestre à Gaza jusqu'à ce que des systèmes de défense aérienne américains puissent être déployés dans la région afin de protéger les forces américaines. Selon des responsables américains interrogés par Reuters, Washington a alerté Israël sur le risque que l'Iran ou des groupes soutenus par Téhéran attaquent les troupes américaines au Moyen-Orient. (Avec la contribution de Tala Ramadan, Emily Rose, Jeff Mason, Phil Stewart et Michelle Nichols; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)