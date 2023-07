Israël: Manifestations et grèves se poursuivent contre Benjamin Netanyahu

par Dan Williams JERUSALEM (Reuters) - Des docteurs, qui ont commencé une grève de 24 heures, aux journaux, qui ont recouvert leur une d'une photo noire, le mécontentement s'est fait sentir mardi en Israël, au lendemain du vote d'une mesure clé du projet controversé de réforme judiciaire porté par Benjamin Netanyahu. Le texte voté lundi restreint la capacité de la Cour suprême à annuler certaines décisions gouvernementales qu'elle jugerait "déraisonnables". Cette mesure phare de la réforme a été présentée en janvier par le gouvernement ultra-conservateur de Benjamin Netanyahu comme nécessaire pour rééquilibrer les pouvoirs, dénonçant la politisation et l'ingérence de la plus haute juridiction du pays. Les opposants y voient une atteinte à la démocratie. Alors que les manifestations contre ce projet de loi se multiplient depuis des mois, les contestataires sont descendus dans les rues lundi soir, bloquant des routes et s'opposant aux forces de l'ordre. "Un jour noir pour la démocratie israélienne", indique une publicité financée par des employés du secteur de la haute-technologie, qui s'affiche sur les principaux quotidiens du pays. Les Etats-Unis ont qualifié le vote de lundi de "malheureux" et le Royaume-Uni a appelé Israël à maintenir l'indépendance de sa justice. La crise a polarisé la société israélienne, affecté l'économie et s'est étendue à l'armée. Selon les organisateurs des manifestations, des milliers de réservistes volontaires menacent de ne pas se présenter au service si la réforme aboutit. D'ex-cadres de l'armée ont prévenu que les capacités de défense d'Israël pourraient être affectées. L'ordre israélien des docteurs a appelé les praticiens à une grève de 24 heures dans tout le pays sauf Jérusalem, théâtre d'une escalade de confrontations. Arrivé au pouvoir pour la première fois en 1996, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui est jugé pour des accusations de corruption qu'il rejette, fait face à sa plus grave crise sur le plan domestique. (Reportage par Dan Williams, Ari Rabinovitch et HenrietteChacar à Jerusalem; Andrew MacAskill à London; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)