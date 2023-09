Israël: Manifestations avant une décision de la Cour suprême sur la réforme de la justice de Netanyahu

JÉRUSALEM (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d'Israël, avant que la Cour suprême israélienne ne rende sa décision concernant la réforme du système judiciaire élaborée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. La réforme présentée en début d'année par le gouvernement ultra-conservateur du Premier ministre israélien cherche notamment à empêcher les juges de se prononcer sur certaines décisions du gouvernement. Les opposants à ce projet dénoncent une grave atteinte à la démocratie tandis que les partisans de Benjamin Netanyahu estiment cette réforme nécessaire pour éviter un "gouvernement des juges". Le Parlement israélien a approuvé en juillet une première mesure du projet de réforme, qui restreint la capacité de la Cour suprême à annuler certaines décisions gouvernementales qu'elle jugerait "déraisonnables". Le projet a déclenché une vague de manifestations en Israël, poussant des milliers de personnes à descendre dans les rues pour montrer leur opposition à la réforme. Les manifestations les plus récentes revêtent toutefois une signification particulière, puisqu'elles se déroulent avant que la Cour suprême ne se réunisse au complet à partir du 12 septembre pour se pencher sur la réforme. (Reportage Emily Rose; version française Camille Raynaud)